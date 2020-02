"Buon compleanno, ovunque tu sia". Marina La Rosa ricorda Pietro Taricone

Nessuno riesce a digerire la prematura scomparsa di Pietro Taricone. Il primo storico concorrente del Grande Fratello, che dopo il reality di Canale 5 aveva intrapreso la carriera di attore, è venuto a mancare prematuramente il 29 giugno del 2010 a causa di un drammatico incidente con il paracadute. Un evento che ha spezzato la vita di un uomo che si stava affacciando alla vita e che, a gran fatica, stava cercando di realizzare i suoi sogni più grandi. Originario del casertano, lui è stato uno dei personaggi più apprezzati della prima e storica edizione del Grande Fratello, che all’epoca era condotto da Daria Bignardi.

Pietro Taricone è rimasto nel cuore di tutti, dei fan e di tutte quelle persone con cui ha condiviso l’esperienza nella Casa. Nato il 4 febbraio del 1975, avrebbe dovuto compiere 45 anni. Invece di lui non resta che un algido ricordo, cristallizzato nel tempo. Ed è proprio nel giorno del suo compleanno che Marina La Rosa, anche lei inquilina della Casa del Grande Fratello, scrive un breve messaggio di cordoglio in ricordo dell’amico, molto amato, scomparso prematuramente. "Buon compleanno Pietro. Ovunque tu sia". Poche parole che sono state lasciate in un Tweet sul profilo della showgirl. Un post ha scatenato molte reazioni, tra commozioni e ricordi, condiviso e repostato da gente comune e anche da altri volti noti dello spettacolo.

Marina La Rosa e Pietro Taricone non hanno condiviso solo l’esperienza del Grande Fratello, un’esperienza che di per sé ha cambiato la vita di entrambi (nel bene e nel male). Uniti da una profonda amicizia, i due hanno abbracciato tutti i pro e i contro di vivere 24 ore su 24 sotto lo sguardo delle telecamere. Hanno flirtato, hanno sorriso ma in sostanza sono stati solo dei grandi amici. Tra Pietro Taricone e Marina La Rosa, infatti, il rapporto non si mai spinto oltre la semplice amicizia. L’ex gieffino si è legato alla bellissima Kasia Smutniak, conosciuta sul set di Radio West nel 2003 da cui hanno avuto anche una figlia.

Il tweet di Marina La Rosa si unisce a una lunga scia di ricordi che, nel giorno del compleanno di Taricone, si sono intravisti tra i fili del web.