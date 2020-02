C'è posta per te, il figlio non perdona il padre, lui esce dallo studio: "Non piangere sulla mia tomba"

I rapporti familiari, come spesso accade, sono stati al centro dell'ultima puntata di C'è posta per te, il programma di Maria De Filippi in onda il sabato sera. Tra i protagonisti c'è stato anche Domenico, un giovane ragazzo di 26 anni, che è stato chiamato in studio da sua nonna e da suo padre Francesco, con il quale non ha rapporti da ormai 6 anni.

La loro travagliata vicenda è iniziata nel lontano 2006, fino a quando Francesco trascorreva una vita tranquilla insieme alla sua famiglia, costituita da una moglie e da tre figli, tra i quali c'è Domenico. A quel punto, Francesco si è innamorato di un'altra donna con la quale ha iniziato una relazione segreta all'insaputa della sua famiglia. Il loro è un rapporto molto forte, tanto che Francesco a un certo punto decide di lasciare la sua famiglia e di trasferirsi. Va via dalla Calabria e si stabilisce a Reggio Emilia, mettendo centinaia di chilometri tra lui e i figli, ufficialmente per iniziare un nuovo lavoro. Nel 2008, Francesco decide di gettare la maschera e di dire tutta la verità, quindi telefona alla moglie e le svela di amare un'altra donna, tanto da volere la separazione.

Inizia una guerra giudiziaria senza esclusione di colpi tra i due ex coniugi, che finiscono in tribunale per definire i dettagli della loro separazione. A distanza di 6 anni, Francesco sceglie di tornare in Calabria per tornare a vivere da sua madre e quando i suoi figli vanno a trovare la nonna, lo trovano in compagnia della donna per la quale li ha abbandonati. Quello è il momento definitivo della rottura tra il padre e i figli. Una distanza che perdura per 5 anni, finché pochi mesi fa, con tanta fatica Francesco riesce a farsi perdonare da due dei suoi figli ma non da Domenico. È per lui che chiama C'è posta per te e Maria De Filippi, soprattutto perché vuole che il figlio riprenda il rapporto con sua nonna.