Cacciato per "comportamento inappropriato": Bill Murray nei guai (e film sospeso)

Nuovo caso mediatico a Hollywood. La casa di produzione Searchlight ha reso nota la sospensione delle riprese del film "Being Mortal", ma la notizia è un'altra. Bill Murray è stato infatti cacciato per "comportamento inappropriato" . La natura delle accuse è ancora poco chiara, ma la vicenda potrebbe avere delle pesanti ripercussioni sull'attore 72enne.



Variety parla di "lamentele" sul comportamento di Bill Murray sul set, ma non sono ancora giunte conferme. Il volto di "Lost in Translation - L'amore tradotto" era impegnato nelle riprese dell'opera prima di Aziz Ansari, noto comico indiano autore della serie "Master of None". "Alla fine della scorsa settimana siamo stati informati di alcune lamentele e abbiamo immediatamente indagato", quanto contenuto dalla nota diramata dagli studi che fanno capo alla Disney.



Diverse fonti confermano che l'interruzione della produzione non è correlata al Covid-19 e non è imputabile ad Ansari o a Seth Rogen, co-protagonista della pellicola. Non è ancora chiaro se Bill Murray continuerà a fare parte del progetto o se verrà estromesso: al momento quest'ultima sembra l'ipotesi più probabile.



Non è la prima controversia che vede protagonista la star del cinema americano: in passato, infatti, sono stati annotati diversi scontri con membri del cast o delle troupe. Una presenza difficile sul set, secondo molti. Recentemente, Lucy Liu ha puntato il dito contro Bill Murray per una serie di insulti ricevuti nel corso della lavorazione del film "Charlie's Angels". "Un comportamento imperdonabile e inaccettabile" , l'accusa dell'interprete ai microfoni del Los Angeles Times.



Attesi aggiornamenti nel corso dei prossimi giorni sul destino del film e, soprattutto, dell'attore di Evanston. Searchlight si è limitata a evidenziare che "la speranza è di riprendere la produzione e stiamo lavorando con Aziz e Youree per capire i tempi necessari" . Infine, il messaggio ai membri della troupe: "La produzione si metterà in contatto con voi per condividere i dettagli dell’interruzione e vi faremo sapere non appena avremo maggiori informazioni da condividere" .