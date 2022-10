"Mi piace scuoiare i cinghiali". Chi sono le influencer cacciatrici

" Ho iniziato postando le immagini delle mie prede, adesso mi cercano le aziende ". La storia di Carlotta Manzotti, cacciatrice diventata influencer di settore, è l'ultima di una serie che vede il web protagonista indiscusso in ogni ambito e settore. Già, perché nel variegato mondo dei social network si sono affacciate anche le cacciatrici influencer, ragazze e donne che mostrano su Instagram la loro passione per la caccia e ne traggono benefici economici.

Carlotta Manzotti, 24 anni di Viterbo, è una di loro e il suo profilo Instagram parla più di un book fotografico degno delle migliori top model. Solo che sulla sua pagina non spiccano rossetti ma cartucce e i suoi outfit non sono firmati ma armati (con fucili). Una passione di cui va estremamente fiera: " Vado a caccia da quando sono maggiorenne, mi piace braccare i cinghiali e uccidere le lepri. L'anno scorso ho ucciso quindici cinghiali, mi piace anche scuoiarli ". E gli uomini, visto il seguito maschile sul suo account, sembrano gradire.

Ospite nella trasmissione radiofonica La Zanzara, la cacciatrice influencer dalle unghie lunghissime e laccatissime non ha nascosto che il settore sta puntando molto sui giovani e bei volti dei social amanti dell'attività venatoria: " Come si diventa un'influencer di caccia? Molto semplicemente pubblicando le mie foto di quello che facevo, come tutti i ragazzi di oggi pubblicano foto sui social, ad un certo punto sono stata notata dalle aziende e mi hanno contattato e oggi campo così" .

Caccia e social network