Caitlyn Jenner: "Non ho eliminato il mio pene, l'ho solo mandato in pensione"

Desta scandalo l’apparizione di Caitlyn Jenner come guest star a uno show satirico britannico.

Come riporta il DailyMail, l’ex atleta olimpica ha preso parte alla trasmissione della Bbc “All Round To Mrs Brown’s”, interpretata da un attore en travesti, nel ruolo della matriarca irlandese Agnes Brown, che ama impicciarsi della vita dei suoi sei figli.

L’apparizione di Jenner si è concentrata proprio sull’essere stata prolifica e sulla sua operazione per la riassegnazione del genere attribuito alla nascita. Caitlyn ha affermato come il pene non le sia stato rimosso, ma che lei l’abbia mandato in pensione dopo aver avuto tanti figli.

Nello show, il personaggio di Agnes chiede a Jenner della sua figliastra Kim Kardashian e del suo grande fondoschiena - alludendo, in uno scherzo politicamente scorretto, al marito della star dei reality, il rapper Kanye West. Così Caitlyn risponde: “ Sono stata molto fortunata, ho dieci figli ”. Agnes le ha fatto notare come si sia liberato dell’ingombrante organo che ha permesso a Caitlyn di avere tanti figli, così l’ex atleta ha ribattuto: “ In realtà non me ne sono liberato, l’ho solo mandato in pensione ”.

Dopo di che Agnes, mimando delle movenze sessuali, ha sottolineato come non sia facile avere 10 bambini, ma Caitlyn le ha risposto di “ avere dei nuotatori olimpici molto in gamba ”, alludendo ai propri spermatozoi.

Nelle scorse settimane, Jenner ha annunciato su Instagram la partecipazione a questa trasmissione, pubblicando uno scatto in cui anticipava una piccola scena del programma.

In realtà, quattro di questi dieci figli sono figliastri - e cioè la prole che la terza moglie Kris Jenner ha avuto dal precedente marito Robert Kardashian, cioè i celeberrimi Rob, Kim, Khloe e Kourtney. Caitlyn Jenner è stata sposata per la prima volta dal 1972 al 1980 con Chrystie Crownover, da cui ha avuto Burton William nato nel 1978 e Cassandra Lynn nata nel 1980. Poi è stata sposata dal 1981 al 1985 con Linda Thompson, da cui ha avuto Brandon nel 1981 e Sam nel 1983. Infine c’è stato il matrimonio con Kris dal 1991 al 2014, da cui ha avuto Kendall e Kylie Jenner. Un anno dopo la separazione da Kris, Caitlyn ha avviato il suo processo di transizione.

