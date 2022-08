"Calci, pugni e pistola in bocca...". Il racconto choc della rapina a Brumotti

Ancora una disavventura per Vittorio Brumotti, aggredito da un gruppo di malviventi che l'hanno rapinato. Stavolta, però, non si tratta di una delle tante aggressioni subite dall'inviato di Striscia la notizia durante un servizio contro il degrado e lo spaccio nelle città italiane, perché Brumotti si trova all'estero, precisamente a Los Angeles insieme alla compagna, per trascorrere qualche giorno di relax prima di ricominciare la stagione estiva. A darne notizia è stato lo stesso campione di mountain bike attraverso un comunicato stampa diramato da Striscia la notizia.

" Sono qui in vacanza con Annachiara. Stavo girando dei video con la bici sulla Pacific, la via principale della costa, e in lontananza vedo due ragazzi che si stanno picchiando. Decido di allontanarmi, di cambiare strada, ma poco dopo mi accorgo che ci sono quattro persone che mi seguono in bici ", ha spiegato Vittorio Brumotti. a quel punto, la situazione precipita: " Mentre cerco di allontanare un mio amico e Annachiara, mi colpiscono in testa con il calcio di una pistola, mi buttano per terra, mi riempiono di calci e pugni, mi mettono un’altra pistola in bocca e mi levano l’orologio e lo zaino ". Scene da incubo quelle descritte da Vittorio Brumotti, quasi da Arancia Meccanica.

Ma il racconto dell'inviato non è finito qua: " Si girano verso Annachiara: io cerco di reagire, ma ero mezzo svenuto. Loro a quel punto decidono di scappare, lanciano via una delle pistole, che poi trovo io. Per fortuna, nel giro di poco tempo, interviene la polizia con diverse pattuglie e addirittura un elicottero. Annachiara era terrorizzata, ma è ok ". Sia Vittorio Brumotti che la sua fidanzata stanno comunque bene, a parte lo spavento.