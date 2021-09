"La camicia ti prego, costa assai...": così Bortuzzo rifiuta la principessa

Tra i telespettatori del Grande fratello vip ci si divide tra chi pensa che quello che sta nascendo tra Lulù Selassie e Manuel Bortuzzo sia vero e chi, invece, pensa si tratti solo di strategia. I due sono spesso insieme, più per volontà della ragazza che del nuotatore, che comunque non sembra disprezzare le attenzioni. Tuttavia, un episodio capitato qualche ora fa nella casa ha fatto infuriare parte del web, perché Bortuzzo ha brutalmente respinto la principessa con un pretesto discutibile.

I fatti, stando al video che ha iniziato a circolare con insistenza, sembrano essere piuttosto chiari. I due si trovavano in giardino quando, in uno slancio di presunta o sincera tenerezza, Lulù si è avvicinata a Manuel per abbracciarlo. A quel punto, però, il ragazzo si è tirato indietro e ha allontanato la giovane ereditiera etiope: " La camicia, ti prego ti prego... Costa tantissimo ". Il tutto seguito dal classico gesto della mano che pulisce il tessuto. Per molti, una caduta di stile da parte di Manuel Bortuzzo, che ha dimostrato poca galanteria nei confronti della ragazza. Ovviamente, come sempre accade soprattutto con i personaggi che diventano "protetti" della rete, c'è sempre qualcuno pronto a giustificare e a ridere di certi comportamenti al limite della maleducazione. C'è anche chi è arrivato a definire " zecca " la ragazza pur di difendere il nuotatore.

Nonostante Bortuzzo sia, per ovvi motivi di empatia, uno dei preferiti dal pubblico a casa, stavolta il suo comportamento ha ricevuto molte critiche. " Io non mi metterei mai con Manuel, pensa alla camicia. Che superficiale che è! Se fossi stata al posto di Lulù l'avrei mandato a cagare ", ha scritto una ragazza senza troppi giri di parole. Quindi c'è chi analizza la situazione da un altro punto di vista: " Posso dire che non c'è niente di male nel limonarsi e ammettere dopo che non c'è interesse? Andare avanti con baci schivati, 'attenta la camicia costa assai' e sguardi stufi è solo un teatrino orribile. Manuel ha tanto da raccontare e si sta perdendo in sciocchezze ".

Comprensibile la delusione in Lulù Selassie nei confronti del nuotatore per la sua reazione. Per molti utenti, Manuel dovrebbe essere più chiaro nei confronti della principessa e non portare avanti una conoscenza solo a favore di telecamere, per poi scivolare in gaffe come quella della camicia. È probabile che venerdì in puntata il conduttore affronti il tema, riproponendo la scena della camicia per tastare le reazioni dei due protagonisti.