Camilla: “Come Regina porterò avanti le mie battaglie”

Camilla Shand ha le idee chiare sul tipo di Regina consorte che vuole diventare e per la prima volta ha espresso la sua dichiarazione di intenti alla televisione pubblica britannica. È un momento d’oro per la duchessa di Cornovaglia. Unico, piccolo neo sarebbe il rapporto non proprio disteso con Meghan Markle. La causa sarebbe un presunto dispetto che la duchessa di Sussex avrebbe architettato ai danni della moglie del principe Carlo.

“Io Regina? È un grande onore”

Lo scorso 24 febbraio Camilla Shand ha concesso un’intervista esclusiva al programma di Emma Barnett, “Woman’s Hour”, sulla Bbc. La duchessa di Cornovaglia, dalla residenza di Clarence House, ha ribadito il suo impegno in difesa delle donne vittime di abusi, specificando che porterà avanti questa battaglia anche quando sarà Regina Consorte. Accanto a Camilla c’era anche Diana Parkes, la cui figlia, Joanna Simpson, è stata uccisa dal marito nel 2010. Le due donne si sono incontrate per la prima volta nel 2016. La storia della signora Parkes, oltre a commuovere la futura sovrana consorte, l’avrebbe spinta a impegnarsi in prima persona nella lotta contro la violenza domestica.

Il futuro di Camilla sul trono è ormai strettamente collegato alla sua battaglia sociale. A tal proposito la duchessa ha spiegato: “[Diventare Regina consorte] è un grande onore e non potrebbe essere altrimenti. Mi aiuterà a portare avanti gli impegni a cui mi dedico quotidianamente. Non sono il tipo da cominciare qualcosa per poi lasciarla a metà. Continuerò a lottare per aiutare le persone come Diana”. Camilla ha puntualizzato che c’è bisogno di un “cambiamento culturale” che deve iniziare dall’infanzia: “Penso che il rispetto debba essere insegnato ai bambini nelle scuole”. Il lockdown è stato “terribile” ma “d’altra parte ha almeno spostato l’attenzione sul tema, accendendo i riflettori su un problema di cui non si sentiva grande necessità di parlare” . Infine la futura Regina consorte ha promesso: “Mi impegno a occuparmi di questi temi per tutta la vita”.

Camilla aveva già ringraziato due volte la regina Elisabetta per il grande onore concesso: la prima nel comunicato ufficiale di Clarence House, subito dopo le dichiarazioni di Sua Maestà. Carlo e la consorte avevano detto di sentirsi “commossi e onorati” . Poi, il 10 febbraio 2022, durante una visita alla charity Nourish Hub, aveva per la prima volta parlato in pubblico del suo futuro: “Sono molto, molto emozionata e molto onorata”.

Camilla e Meghan: un rapporto rovinato?

Camilla Shand è riuscita a conquistarsi un posto tutto suo a corte e nel cuore dei sudditi. Le sue iniziative umanitarie e culturali sono molto apprezzate. Per esempio la “Reading Room” della duchessa, la pagina Instagram dedicata alla letteratura, è stata appena trasformata in un vero e proprio sito web. Un chiaro segno del successo personale della moglie dell’erede al trono. Ci sarebbe un unico cruccio in questo momento felice: il rapporto con Meghan Markle. Secondo il Mirror, infatti, le due duchesse non andrebbero tanto d’accordo.

Per capirne il motivo dobbiamo tornare al 6 marzo 2020, in piena Megxit, quando l’ex attrice avrebbe insistito per far pubblicare le sue fotografie, scattate al National Theatre, in concomitanza con il discorso di Camilla per il decimo anniversario del Women of The World Festival di Londra. Un intervento, quello della moglie di Carlo, che aveva richiesto una lunga e seria preparazione. La duchessa di Cornovaglia voleva concentrare l’attenzione dei media sul tema della violenza contro le donne e la royal family pretendeva che avesse la precedenza su qualunque altro impegno pubblico dei membri senior. Meghan avrebbe garantito che si sarebbe fatta da parte per non oscurare il progetto con i suoi scatti. Una promessa a quanto pare non mantenuta. Le fonti parlano di una Camilla delusa e rattristata. La duchessa di Cornovaglia non avrebbe dimenticato il presunto “sgambetto” di Meghan, ma di certo ha ottenuto la sua rivincita.