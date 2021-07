Can Yaman furioso coi paparazzi e Diletta sbotta: "Non mi tirare però"

Sono fuggiti dall'Italia per allontanarsi dal gossip e dai paparazzi, ma in Turchia non è andata meglio. Can Yaman e Diletta Leotta sono stati seguiti da un gruppo di fotografi durante una serata romantica e la reazione dell'attore di DayDreamer non è sfuggita all'obiettivo indiscreto di una rivista locale, che ha immortalato il suo nervosismo. Il divo turco ha strattonato la fidanzata cercando di allontanarsi dai paparazzi, mentre la Leotta lo invitava alla calma e a rispondere alle domande dei curiosi.

Il video pubblicato su Youtube da Magazin Burada, sito di gossip e attualità turco, sta facendo il giro del web. Nelle immagini Can Yaman è visibilmente nervoso e sembra non gradire affatto le attenzioni di fotografi e giornalisti. La coppia si trovava in vacanza in Turchia da una settimana ed era uscita a cena in un locale di Bodrum. All'uscita dal ristorante, però, la coppia è stata presa d'assalto da giornalisti e fotografi. Diletta Leotta è apparsa divertita dalle attenzioni dei paparazzi, ma è rimasta sempre un passo dietro al compagno. Can Yaman invece si è mostrato subito diffidente e serio in volto, disturbato dalla presenza pressante dei curiosi.

L'attore turco, protagonista di serie tv molto seguite in Italia, non ha mai gradito le attenzioni della stampa e durante l'ultima uscita con la Leotta non ha nascosto il suo disappunto. Can Yaman per cercare di liberarsi dei curiosi ha tentato di allungare il passo, strattonando l'inviata di Dazn, che non ha gradito. " Amore non mi tirare però, rispondigli e digli che è tutto ok", lo ha ripreso la fidanzata, suscitando la replica dell'attore: "Non riesci a camminare con quelle scarpe? ". Come a dirle di sveltire il passo.