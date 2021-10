La Canalis gela Staffelli: "Io e Fedez? Chiediamo a mia madre..."

È un tapiro bizzarro quello che Elisabetta Canalis ha ricevuto dalle mani di Valerio Staffelli. Nessuna gaffe, nessuno scivolone per l'ex velina ma una strana somiglianza con il rapper Fedez, che ha scatenato la curiosità di Striscia la notizia. Ci sarà della parentela tra la showgirl sarda e il cantante? La rubrica del tg satirico "Fatti e rifatti" ha messo a confronto i due e la somiglianza è apparsa impressionante tanto da convincere Staffelli a incontrare la Canalis e a rifilarle l'ennesimo Tapiro d’oro. Lei sarà stata attapirata? Macché. Elisabetta ci ha scherzato sopra: " In effetti c'è una somiglianza, bisogna chiedere a mia madre dove ha bazzicato qualche anno fa ". Staffelli ha anche suggerito alla Canalis uno scambio di coppia con Chiara Ferragni, punzecchiando Fedez: " Tanto è lei che porta i pantaloni in casa" . Ci farà un pensierino?



Arisa una ne fa e cento ne pensa. La cantante si è presentata in collegamento con Mara Venier a Domenica In con la faccia gonfia tanto da fare pensare a un ritocchino andato male. Sui social è scoppiato il finimondo: " Ma che si è fatta alla faccia?", "Non ci credo che è lei ". Arisa ha poi confessato di avere usato un filtro per modificare i lineamenti e beffarsi del pubblico. Intanto, a pochi giorni dall'esordio a Ballando con le stelle spuntano indiscrezioni sul suo contratto. La cantante ha detto addio al ruolo di prof nella scuola di Amici per entrare nel cast di Ballando come concorrente. Pare però che per ingaggiarla Milly Carlucci abbia dovuto fare i salti mortali per assecondare le sue richieste. Prima tra tutte quella di evitare (accuratamente) ogni incontro e contatto con il suo ex Andrea Di Carlo. L'uomo è l'agente di Morgan e Federico Fashion Style, anche loro concorrenti del reality di Rai Uno, e per evitare di incontrarlo nei camerini e nei corridoi Arisa ha chiesto espressamente di potersi allenare al mattino, lasciando la sala prove agli altri due il pomeriggio. A confermarlo è stato lo stesso Di Carlo sulle pagine di Oggi. Lontano dagli occhi lontano dal cuore.

È durata come un gatto in tangenziale la love story tra Manuel e Lulù al Grande fratello vip. Il nuotatore ha preso le distanze dalla principessa etiope, confessandole di non volere una relazione sopratutto all'interno del reality. Ma la romana non ne vuole sapere di rinunciare a lui, che ormai non sa più a che santo votarsi per farle capire che non è interessato. Bortuzzo la allontana. Lei non molla (neppure dopo le parole chiarissime di Alfonso Signorini) e alla fine anche fuori dalla Casa c'è chi, come il padre di Manuel e il migliore amico dell'atleta, fa di tutto per sostenere la scelta del ragazzo. Franco Bortuzzo ha scatenato l'ironia del web, pubblicando una foto di Sophie Codegoni (che strizza l'occhio e fa cenno di tacere) nelle sue storie Instagram, sostenendo che Lulù non è " il tipo che piace a Manuel ". L'amico Alex invece ha inviato una virtuale stoccata a Lulù: " Qualcuno spieghi a questa ragazza che Manuel non è di sua proprietà. Gli sta rovinando questa esperienza al GF Vip! ". Lulù scansati proprio.