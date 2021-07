Canalis nuda sul tetto: il dettaglio che non sfugge

Guardando una delle ultime foto condivise su Instagram da Elisabetta Canalis, probabilmente in pochi si sono accorti della bellezza della linea di costa che si staglia sullo sfondo. Il granito della Sardegna punteggiato dalla macchia mediterranea e abbracciato dal mare azzurro non è sicuramente l'elemento di maggiore interesse di questo scatto. E a ragion veduta. Dicono, anzi, dicevano che l'estate 2021 sarebbe stata quella della rinascita e nella libertà e probabilmente molte delle nostre showgirl hanno preso alla lettera tutto questo, liberandosi anche dei vestiti. Una delle ultime è Elisabetta Canalis, non certo una semi-sconosciuta che cerca di farsi notare sui social mettendo le sue forme ben in vista. Ma se Alessia Marcuzzi ha deciso di spogliarsi, su richiesta del marito, adagiandosi su uno scoglio, l'ex velina sarda ha voluto osare e si è arrampicata su un tetto.

Indossando solo lo slip del costume di un colore "furbetto", simile alla sua tonalità di pelle ora che è abbronzata, Elisabetta Canalis si è inerpicata per regalate quello che, a detta di molti, è lo scatto più bello dell'estate (almeno fino a questo momento). Cappello di paglia in testa e sguardo languido, la showgirl ha lanciato via il reggiseno e ha regalato ai follower una fotografia in cui lascia ben poco all'immaginazione. Sì, perché se Alessia Marcuzzi ha giocato con il vedo e non vedo, coprendo con il braccio gran parte del seno, Elisabetta Canalis non ha adottato questa accortezza. Forse l'ex velina ha voluto far rivivere ai 40enni di oggi le emozioni già regalate con il calendario realizzato nei primi anni Duemila, uno di quelli di maggior successo.