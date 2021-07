Perché la foto hot della Marcuzzi ha fatto infuriare il web

È bastata una foto in slip di Alessia Marcuzzi a dividere il popolo dei social network. L'immagine condivisa dalla conduttrice sulla sua pagina Instagram non solo ha scatenato le fantasie dei suoi follower, ma ha anche innescato una polemica sulla presunta sfida sexy con Elisabetta Canalis. Per molti, infatti, la Marcuzzi avrebbe copiato l'ultimo post social dell'ex velina e sono piovute le critiche.

Dopo l'addio a Mediaset, Alessia Marcuzzi si sta concedendo una lunga vacanza in Sicilia. La conduttrice non ha ancora svelato i suoi futuri progetti professionali, rifugiandosi con il marito e alcuni amici nella splendida isola. Ed è proprio dalla terra sicula che l'ex conduttrice de Le iene ha condiviso una foto audace scattatale dal marito, Paolo. Ironica e provocatoria la descrizione del post pubblicato su Instagram: " Si, sono in mutande, ma mio marito mi ha detto: 'Spogliati, ti faccio una foto pazzescaaaaaaa'. Non dirmelo due volte ". E pazzesco è anche quello che si è scatenato sotto il post con centinaia di commenti.