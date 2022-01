Caos al Gf Vip, concorrente perde due denti

Brutta disavventura al Grande fratello vip per Manila Nazzaro, che in poche ore ha perso ben due denti. Non se ne conoscono i motivi ma la concorrente, ex Miss Italia, ha insistentemente chiesto l'intervento di un dentista, anche perché di uno dei due è ben visibile la mancanza. A poche ore dalla diretta, questo preoccupa enormemente Manila Nazzaro e ha scatenato le polemiche sui social.

" Manila ha perso un altro dente, questa volta quello davanti ed è da ieri che chiude un dentista urgentemente. Io mi sento male per lei, come fa domani. Mettendomi nei suoi panni mi chiedo se riderei per la disperazione o per l'imbarazzo, Gesù ", si legge. Effetti, già ieri la concorrente aveva lamentato un episodio di questo tipo, tanto da chiedere aiuto alla produzione. Stamattina, poi, è accaduto un altro evento simile ed è stata la stessa Manila Nazzaro a comunicarlo ai suoi coinquilini, riferendo che questa mattina si è accorta che un altro dente le si è spezzato.

Tanta la solidarietà dei suoi compagni di avventura, che hanno anche provato a sdrammatizzare la situazione. In particolare è stato Barù a cercare di strappare un sorriso a Manila, evidentemente giù di morale per quanto le sta accadendo. L'ex Miss Italia, infatti, ha ammesso di non sentirsi troppo bene, sia a livello mentale che a livello fisico. "Sto cadendo a pezzi", ha confessato ai suoi amici. Pronta la replica di Barù: "Letteralmente...". La battuta del nobile toscano è stata accolta con un sorriso da Manila Nazzaro, che ha confermato quanto appena detto dal suo coinquilino.

L'ex Miss Italia, inoltre, lamenta dolore ai denti, il che è chiaramente il sintomo di un problema dentistico che richiede un intervento risolutivo da parte di un professionista del settore. La concorrente nelle ultime ore si è spesso mostrata in lacrime, sia per l'imbarazzo nel mostrarsi senza i due denti, sia per il malessere fisico che lo accompagna.