Caos al Gf Vip, salta la diretta. Una concorrente abbandona la casa

Il Grande fratello vip perde pezzi. Dopo le giuste uscite di Ginevra Lamborghini (squalificata per le frasi rivolte a Marco Bellavia) e Giovanni Ciacci (eliminato al televoto flash), un'altra concorrente ha lasciato la Casa, questa volta volontariamente. È Sara Manfuso. La gieffina aveva già manifestato l'intenzione di uscire dal gioco durante la diretta di lunedì, quando il caso Bellavia aveva dominato l'intera puntata, ma ha lasciato Cinecittà solo nelle scorse ore.

La giornata non è stata in realtà delle più felici per il reality di Canale 5. Intorno all'ora di pranzo la diretta h24 dalla Casa è saltata e per diverse ore sugli schermi di Mediaset Extra è rimasta l'immagine statica del logo del Grande fratello vip. Impossibile sapere cosa stesse succedendo nel loft e in regia. Solo in serata si è saputo che erano sopraggiunti gravi problemi tecnici, che hanno costretto la produzione del Gf Vip a sospendere la diretta.

Durante il lungo stop, però, sui social network si è scatenato il delirio. Per qualcuno le telecamere avrebbero oscurato una rissa tra due concorrenti, per altri invece la produzione avrebbe spento le telecamere per una lite tra Carolina Marconi e Sara Manfuso con quest'ultima che sarebbe letteralmente scappata dalla Casa. E i meme su Sara, che prova a forzare la porta rossa per uscire, si sono moltiplicati. Risolti i problemi tecnici le telecamere sono tornate a inquadrare la quotidianità dei concorrenti, offrendo ai telespettatori l'opportunità di assistere all'uscita di Sara.

Sara Manfuso, perché ha lasciato la casa

Durante l'ultima diretta serale del Gf Vip, la gieffina si era difesa dal duro monito di Signorini per l'atteggiamento avuto dalla maggior parte degli inquilini contro Marco Bellavia. Lei aveva provato a difendersi, sostenendo di essere stata una delle poche a rimanere vicino a Marco anche nel momento più difficile. E si era detta pronta a varcare la porta rossa dopo Ginevra pur di non essere accusata di insensibilità e egoismo. Alfonso, però, l'aveva invitata a riflettere prima di uscire dal reality e così ha fatto fino a oggi.