Gf Vip, adesso si scatena il caos: è pronto l'abbandono di massa

" Come possiamo noi andare avanti dopo questa cosa? ". Con queste parole Stefania Orlando ha dato il "la" a quella che potrebbe essere una vera e propria rivoluzione. La notizia della morte del fratello di Dayane Mello ha scosso tutti i concorrenti del Grande Fratello Vip e il passare delle ore non ha fatto altro che amplificare il dolore e la tristezza di tutti. Una situazione surreale che ha portato gli inquilini a meditare sull'abbandono di massa al reality.

Dopo aver appreso della tragica scomparsa di Lucas Mello - deceduto a soli 27 anni in seguito a un terribileavvenuto in Brasile -è uscita momentaneamente dalla Casa per poter parlare con la sua famiglia. Dopo alcune ore, però, la modella ha deciso di tornare a Cinecittà per proseguire il suo percorso nel gioco in nome del fratello scomparso, che l'aveva sostenuta in questa esperienza televisiva. I vipponi si sono stretti attorno a lei e al suo dolore e hanno cercato di sostenerla in questo drammatico momento della sua vita. Difficile però, in questo contesto, ritrovare il sorriso, scherzare e giocare come hanno fatto fino ad oggi i concorrenti del Grande Fratello Vip. Per questo i vipponi si sono chiesti quanto fosse giusto e fattibile proseguire con il programma in un clima ormai cambiato.