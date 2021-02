"Dayane ci dispiace, è morto tuo fratello...". Grave lutto al Gf Vip per la Mello

La notizia della morte prematura di Lucas Mello, fratello minore di Dayane Mello, ha fatto irruzione nella casa del Grande Fratello Vip come un fulmine a ciel sereno. Nessuno, Dayane per prima, si sarebbe mai aspettato di vivere un simile momento all'interno del reality. Invece la notizia della scomparsa del fratello della modella brasiliana ha squarciato la leggerezza del programma e toccato tutti nel profondo. Alle lacrime della brasiliana si è aggiunta la commozione e la tristezza di tutti gli inquilini della Casa, che hanno appreso della tragica morte nelle scorse ore.

Oggi io e la mia famiglia siamo in lutto, per la perdita prematura di mio fratello. Ma so che è in un posto meraviglioso. Grazie a tutti per il vostro affetto e i messaggi di sostegno. Inviato energia positiva a nostra sorella. E grazie ancora per tutto. Abbracciate di più e amate di più. La vita è davvero breve

Sono stati gli autori del Grande Fratello Vip a comunicare la tragica notizia a Dayanie Mello dopo che un altro fratello della modella,, aveva svelato la dolorosa perdita attraverso la sua pagina Instagram: ""., 27 anni, è morto nelle scorse ore per cause ancora sconosciute, ma sono in molti a pensare che si sia trattato di un evento inatteso legato ad una fatalità.

Dayane Mello è stata convocata nel confessionale ed è stata la psicologa a darle la triste notizia. La modella brasiliana, visibilmente provata dalla scioccante rivelazione, ha deciso di abbandonare momentaneamente il Grande Fratello Vip per poter parlare con la sua famiglia e capire cosa sia accaduto veramente in Brasile. Poco prima di pranzo, però, Dayane ha deciso di varcare nuovamente la porta rossa di Cinecittà e proseguire il suo percorso nel reality. " Lei ha preso questa decisione insieme alla sua famiglia. E per motivi personali e per essere un desiderio di suo fratello Lucas ", si legge in un tweet sulla pagina ufficiale Twitter della Mello.

