"Ecco cosa accadrà nel nuovo anno alla Regina": l'annuncio dell'esperta

In tempi di pandemia, i momenti di convivialità sono ridotti all’osso. Una notte come quella di Capodanno, fatta di divertimento, confusione, abbracci e auguri, ne risente più di altre occasioni. Si tende a passarla in solitaria, al massimo circondati dagli affetti più stretti. Lo stesso sta accadendo alla famiglia reale inglese, costretta a rivedere i suoi programmi per le feste natalizie, compresi quelli per il 31 dicembre e il primo gennaio 2022.

"La regina Elisabetta II ha sperato fino all’ultimo di poter andare a Sandringham, come da tradizione, ma poi ha dovuto rinunciare, cambiando i piani per Natale e Capodanno", ha detto al ilGiornale.it Enrica Roddolo, esperta della famiglia reale inglese, autrice di "Filippo and the Queen", Cairo editore (2021) ed "Elisabetta e i segreti di Buckingham Palace", Cairo editore (prossima uscita). Per Elisabetta questo periodo dell’anno è sempre stato importante, come ha chiarito l’esperta: "Lei è solita mantenere le decorazioni natalizie fino al 7 febbraio, perché proprio a Sandringham, il 6 febbraio del 1952, mentre lei era in Kenya, è morto suo padre, il re Giorgio VI. Per questo motivo ama restare lì durante le feste e tenere tutto addobbato per scaramanzia, quasi come se volesse iniziare l’anno e andare oltre quella data, sempre in un clima di festa, circondata dalla famiglia"

Come e con chi festeggia la royal family il Capodanno? Cosa cambierà quest’anno causa Covid-19?

"Tradizionalmente a Capodanno la Regina invitava quella parte della famiglia reale che non aveva potuto ospitare a Natale. Sembrerà strano che Elisabetta possa avere 'problemi di spazi', ma la casa di Sandringham non è particolarmente grande, e la famiglia negli ultimi anni si è ingrandita molto con l’aggiunta di nuovi nipoti e pronipoti. Quindi c’è una sorta di staffetta tra i parenti, così che lei sia sempre in compagnia. Quest’anno la Regina sarà invece a Windsor anche a Capodanno. Non sappiamo con chi passerà la notte di San Silvestro e il primo dell’anno: ragionevolmente la figlia Anna e il marito sir Timothy Laurence, risultati positivi al Covid-19 poco prima di Natale, non ci saranno. Il principe Carlo, Camilla, il principe Edoardo e la moglie Sophie sono stati con lei a Natale. Quindi restano il principe William, Catherine e i tre bambini".

Quali eventi sono solitamente previsti?

"Va detto che la serata della vigilia di fine anno non è mai stata così importante per il calendario della Regina, rispetto a quella di Natale. Si tratta di una semplice cena di famiglia. Alla fine della serata pare che lei ami intrattenere i suoi ospiti con una specie di 'pesca fortunata': ognuno sceglie un bigliettino e trova un pensiero per l’anno che verrà. In generale ama i giochi di società, le sciarade, intrattenimenti 'popolari'. Ovviamente Elisabetta II aspetta la mezzanotte per brindare al nuovo anno e nessuno può lasciare la festa prima di lei. La Regina è sempre il Capo di Stato anche davanti alla sua famiglia. Il primo dell’anno, invece, si va a caccia, almeno in era pre-Covid. Quindi il Capodanno è un momento abbastanza privato. L’unico momento pubblico è la compilazione della New Year Honours List, la lista delle onorificenze. Probabilmente quest’anno, così come per lo scorso, verranno premiate molte persone impegnate nella lotta contro il Covid-19 e alcuni personaggi sportivi: tra i favoriti ci sono la tennista Emma Raducanu e la Nazionale di calcio inglese. La tradizione vuole che i nomi dei fortunati vengano divulgati non prima del 31 dicembre. L’anno scorso accidentalmente sono usciti prima e l’ufficio preposto è stato multato pesantemente".

In Italia ogni regione ha la sua tradizione culinaria. In cosa consistono i menu per il 31 e l’1 a casa Windsor?

"Elisabetta ha le sue passioni a tavola: ama l’agnello, perché è un cibo che le ricorda le terre dei Windsor, e la cacciagione. Poi le piace il salmone e la sogliola, una passione che risale a quando era una ragazza e il principe Filippo ordinava per lei sempre questo pesce, quando la portava a ristorante. Durante questo periodo non può mancare sulle tavole anche il pudding".

Parliamo di dress code. Anche nel Regno Unito c’è la tradizione di indossare un abito nuovo per il primo dell’anno o la biancheria rossa? E la famiglia reale come si veste per Capodanno?

"Gli inglesi hanno delle tradizioni simili alle nostre. C’è però una maggiore attenzione a vestire in modo appropriato per ogni occasione. Esiste un dress code per le serate di festa, e quelle di Natale e Capodanno non fanno eccezione: le donne si vestono in lungo e gli uomini usano il tight. Questo vale anche per la famiglia reale e per la Regina, che si vestirà in modo elegante: a Natale ad esempio indossava un completo rosso. Ci sarà sicuramente uno scintillio di diamanti, ma Elisabetta eviterà probabilmente la tiara, ormai troppo pesante per il suo capo. Qualche anno fa ha detto: ' La Corona è un peso' ".

Qual è stato il peggior Capodanno della storia passato dalla royal family inglese?

"Sicuramente quello di fine 1992, definito proprio durante le feste natalizie come 'annus horribilis'. In quell’anno è accaduto di tutto, anche l’incendio del castello di Windsor. A seguire direi quello del 1997, anno della morte della principessa Diana. In quell’occasione Elisabetta era stata con i nipoti e il principe Carlo, dovendoli consolare dopo un lutto così terribile e improvviso. Anche il Capodanno 2021-2022 non sarà facile, il primo senza Filippo. Nel suo discorso di Natale la Regina ha detto che si sentirà durante i festeggiamenti la mancanza di una risata familiare, quella del principe d’Edimburgo. Aveva una personalità esuberante che ravvivava tutti questi momenti conviviali, ed era capace di trovare il lato ironico in ogni situazione".

Capodanno è anche il giorno delle aspettative, delle promesse e delle speranze. Come sarà il nuovo anno per la regina Elisabetta?

"Il 2022 sarà per la Regina molto importante, perché è l’anno del Giubileo di platino, i suoi 70 anni sul trono. Ed è il motivo per cui, nonostante gli acciacchi, la vediamo ancora molto risoluta e decisa ad andare avanti. I festeggiamenti partiranno il 6 febbraio, perché in questa data precisa è morto suo padre, Giorgio VI, e lei è diventata regina. Le sue aspettative in questo Capodanno sono proiettate tutte su questo evento, che arriverà tra poco più di un mese. La cerimonia più grande, però, sarà a giugno, durante il fine settimana del Giubileo, decretato dal Governo (dal 2 al 5 giugno 2022, ndr). Quello del Giubileo di platino sarà un momento per rinsaldare il sentimento di unità nazionale, in un periodo in cui i rapporti con i Paesi del Commonwealth non sono più strettissimi come un tempo. Sarà anche un motivo di riflessione sui cambiamenti del Regno Unito in 70 anni di monarchia e sul suo percorso sotto la guida di Elisabetta".