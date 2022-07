Capri, Katy Perry e Sorrentino riaccendono la "Dolce Vita"

" Action! ". La voce di Paolo Sorrentino risuona a Capri nel cuore di una notte d'estate, rompendo il surreale silenzio che avvolge la famosa piazzetta. Il "salotto del mondo", per l'occasione, è diventato un set cinematografico a cielo aperto e il regista premio Oscar sta lì, dietro la macchina da presa. Studia le inquadrature, controlla che le luci siano quelle giuste e mentre lo fa si accede un sigaro. Poi, tra uno sbuffo di fumo e l'altro, ordina l'inizio delle riprese: ciak si gira. In un tempo quasi sospeso, la Dolce Vita caprese torna così a rivivere e in scena appare Katy Perry. La cantante californiana è infatti la protagonista di uno spot pubblicitario d'autore diretto dallo stesso Sorrentino e realizzato sull'isola azzurra per Dolce & Gabbana.

Il progetto, come spesso accade in questi casi, è ammantato di una certa riservatezza e i primi a non volerne parlare sono proprio i componenti dello voluminosa troupe. " Per contratto non possiamo dire nulla... ". Ma nell'isola che ha stregato nobili, letterati e grandi nomi dello showbiz, i segreti durano poco; nulla passa inosservato. Così, nelle intense giornate di riprese tv, sono tanti i curiosi che hanno avvistato Sorrentino e Katy Perry negli angoli più suggestivi di Capri, come la trecentesca certosa di San Giacomo e la terrazza affacciata sul golfo di Napoli. E non sono mancati, per volontà dello stesso regista, alcuni momenti in cui le telecamere sono state accese nei luoghi pulsanti della vita isolana, come l'affollato porto turistico. Lì, in pieno giorno, la popolare cantante americana ha realizzato alcune scene a bordo di un motoscafo.

Ma a suscitare maggior fermento sono stati i ciak "battuti" da Sorrentino nella nottata di lunedì scorso, 18 luglio, quando il set è stato allestito nella famosa taverna Anema e Core e poi, per l'appunto, in piazzetta. IlGiornale.it c'era. Nel locale simbolo della Capri nottambula, Katy Perry ha danzato tra i tavoli come se fosse una normale avventrice. Quando poi ha intonato a sopresa I Wanna Dance With Somebody, l'atmosfera si è di colpo infiammata. " È stato particolarissimo, quasi non sembrava di essere al centro di un spot tv. Sorrentino probabilmente ha voluto raccontare Capri per quella che è, senza filtri scenici ", sottolinea un habitué dell'isola, che negli anni ha visto passare sotto i Faraglioni star del cinema, della musica, politici influenti e top model.

In piazzetta, poi, cambio di scena e di contesto: non più il festoso frastuono della taverna ma un silenzio rarefatto. Mentre ancora le luci dei bar dovevano spegnersi, Sorrentino era già lì a osservare le migliori angolazioni per le macchine da presa, facendo lo slalom tra i tavolini occupati dai clienti tiratardi. Attorno alle 2.30 della notte, ecco di nuovo Katy Perry, trasportata sul set a bordo di un carrellino elettrico: l'unico mezzo in grado di sfrecciare nel dedalo delle viuzze capresi. Giusto il tempo di sistemare il trucco sul viso e via, in scena. Il regista premio Oscar fa ripetere il ciak più volte, fino a quando non è soddisfatto. Intanto l'orologio corre e l'alba si avvicina: verso le 4, qualcuno avvista la star californiana infilarsi nel centralissimo hotel Gatto Bianco, scelto come quartier generale dalla troupe, per realizzare altri contenuti.

Le guardie del corpo presidiano l'ingresso dell'albergo, dove c'è chi attende di potersi scattare un selfie con Katy Perry. Scene di una Dolce Vita caprese resistita anche alla pandemia, ma non all'ossessiva moda dei social.