Conti e la lite De Filippi-Valentin "Mai vista Maria così arrabbiata"

Lo scontro di fuoco tra Maria De Filippi e il ballerino Valentin Alexadru Dumitru continua a far parlare e, in merito, è intervenuto anche Carlo Conti, grande amico della conduttrice di Amici.

Nonostante sia passata più di una settimana dalla cacciata di Valentin dal serale del talent show di Canale 5, continuano ad uscire video inediti che confermano quanto lasciato intendere dalla De Filippi durante la sfuriata in diretta tv. La conduttrice, infatti, davanti all’ennesimo atteggiamento irrispettoso di Valentin, ha perso le staffe e lo ha invitato a lasciare il programma senza sostenere la sfida contro Jacopo.

Le parole della De Filippi, però, hanno destato la curiosità di molti perché ha fatto intendere che il ballerino fosse stato irrispettoso nei confronti della maestra Natalia Titova e dei ballerini professionisti. Così, nei giorni successivi la lite in diretta, sono stati pubblicati tre video diversi in cui si vede Valentin scagliarsi prima contro la professoressa di latino americano, poi contro la ballerina Francesca Tocca e, infine, lanciare pesanti insulti omofobi nei confronti del collega Javier.

Se in un primo momento la reazione di Maria De Filippi, dunque, sembrava essere quasi ingiustificata, ora le sue parole pare abbiano un peso diverso e, proprio riguardo la furia della conduttrice, si è espresso anche Carlo Conti, suo grande amico. “S tavo guardando, stavo spippolando, sarebbe cambiare canale da una parte all’altra. Sono caduto in questa litigata, insomma in questa risciacquata sempre come si dice in Toscana, la lavata di testa che stava facendo… evidentemente era anche il clima: cioè quel silenzio nello studio, nessuno, eccetera – ha commentato il conduttore Rai sui social dopo le domande insistenti dei fan - . Non so se con l’atmosfera normale, i ritmi veloci del programma normale con il pubblico… forse sì: l’avrebbe fatto lo stesso ”.