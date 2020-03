Amici, ecco le parole di Valentin che hanno fatto infuriare la De Filippi

La puntata dello scorso 13 marzo del serale di Amici di Maria De Filippi ha attirato l’attenzione del pubblico per uno scontro di fuoco tra la conduttrice e il ballerino Valentin Alexandru Dumitru, invitato a lasciare il talent show senza sostenere la sfida contro il cantante Jacopo.

“ Se vuoi andare, puoi andartene senza fare la sfida con Jacopo. Questo programma è così da 20 anni – ha sbottato la De Filippi, lasciando intendere che il comportamento del danzatore in sala prove non sia sempre stato corretto – [...] Tu non sei rispettoso nei confronti dei tuoi professori. Parlo di Natalia, spesso la correggi. Pensi di essere più bravo della Titova? Ognuno stia al suo posto. Nel momento in cui dici che fai la sfida con Jacopo e anche se lo batti vuoi andare via, quella è la porta. Penso che lui meriti più di te di stare qua ".

Così Valentin ha imbracciato la maglietta e ha lasciato Amici di Maria De Filippi ma, nelle ultime ore, Dagospia ha pubblicato un video inedito in cui il ballerino si rivolge con frasi spocchiose e un atteggiamento irrispettoso nei confronti della maestra Natalia Titova e della ballerina professionista Francesca Tocca.

Prima di iniziare la prova di una esibizione, si ascolta Valentin che si sfoga con la Titova accusando la scuola di Amici di non offrire gli strumenti necessari. “ Non abbiamo ballerini, non abbiamo la sala grande, non abbiamo un ca..o. Non abbiamo niente – sostiene il giovane ballerino, che non ha esitato a riprendere la maestra invitandola a creare una coreografia forte e di impatto - . Se non abbiamo una coreografia forte, potente...No, anche la canzone non è potente […] È questa la canzone? Non è giusta questa. Possiamo chiedere solo di tagliare la musica alla fine? ”.