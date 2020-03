Amici, le offese di Valentin alla Tocca: "Hai le sco... nella testa"

Continuano a spuntare video inediti che raccontano un Valentin Alexandru Dumitru particolarmente nervoso durante le prove in sala ad Amici: le ultime immagini sono tratte da un allenamento con Francesca Tocca, nei confronti della quale l’ex allievo della scuola ha avuto un atteggiamento particolarmente irriverente.

Cacciato dal programma dopo la sfuriata di Maria De Filippi in diretta tv, Valentin si è allontanato dal talent show scegliendo di evitare qualunque tipo di polemica, nonostante la conduttrice abbia fatto intendere che il suo comportamento nei confronti della maestra Natalia Titova e dei ballerini professionisti, non sia stato sempre educato e corretto. Il popolo della rete, però, pare non abbia accettato di buon grado la scelta della De Filippi ma, nelle ultime ore, sono spuntati una serie di video inediti che raccontano Valentin dietro le quinte di Amici.

Dopo un primo video pubblicato da Dagospia, in cui il ballerino si rivolge in maniera irrispettosa nei confronti della Titova e della Tocca, Fanpage ne ha reso noto un altro tratto da un momento di allenamento con Francesca. “ Hai le mani rigide, capisci questa cosa? Sei rigida. Vuoi guidare tu? – dice Valentin alla professionista, che lo invita a provare ancora una volta il passo a due scatenando l’ennesima reazione del ballerino - . Non possiamo provare niente. Adesso non ti dico più niente perché siamo microfonati. Cambiati, vai a casa e tranquillizzati. Già è tanto che sto calmo e lascio una ragazza con così tante scorregge nella testa a parlarmi così. Te lo giuro ”.

Parole dure e irrispettose quelle di Valentin che mettono in mostra un aspetto ancora sconosciuto al pubblico che l’ha seguito e che, ancora oggi, continua a sostenerlo nonostante l’uscita di scena da Amici. Lui, intanto, dopo il primo video che lo mostrava durante lo scontro con la Titova, è apparso sui social giustificandosi per gli atteggiamenti e le parole irrispettose riservate alla maestra. “ Sono semplicemente un ragazzo povero che balla latino americano – ha spiegato lui aggiungendo che grazie alla sua preparazione ha avuto modo di lavorare e collaborare con Natalia Titova – [...] Per tutte le persone che sanno cosa significa lavorare in una sala di ballo dalla mattina fino alla sera, sanno anche che lavoro duro sta dietro e quanti momenti difficili possono accadere . Voglio ringraziare a tutto il ‘team latino’ con cui ho lavorato e sono rimasto in un relazione buonissima ”.

Secondo le parole di Valentin, dunque, non c’è alcun astio nei confronti della Titova e di Francesca Tocca con la quale, nelle ultime ore, c’è stato uno scambio di messaggi particolarmente affettuosi via social.