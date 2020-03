Valentin sotto accusa per le offese omofobe a Javier: "Sembri un gay"

L’uscita di scena infelice del ballerino Valentin Alexandru Dumitru continua a far discutere per una serie di video inediti che ritraggono un profilo del giovane completamente diverso da come apparso in televisione.

Danzatore preparato e dal fisico atletico, Valentin sembrava poter essere uno dei concorrenti per la finale del serale di Amici ma, alla fine, le parole riservate nei confronti della giuria e lo scontro con Maria De Filippi hanno fatto sì che il giovane perdesse il suo posto nella scuola e venisse cacciato dal programma.

Durante la lite con la conduttrice, la De Filippi ha fatto riferimento ad atteggiamenti poco educati nei confronti della maestra Natalia Titova e della ballerina professionista Francesca Tocca, ma nelle ultime ore Dagospia ha pubblicato un nuovo video in cui Valentin si atteggia a bullo con Javier, anche lui danzatore del serale.

In un primo momento si vede lo spagnolo mostrare la nuova coreografia a Valentin che, osservati i movimenti, non esita a commentare: “ Dobbiamo fare così? No, io non sono omosessuale ”. Rifiutatosi di eseguire la coreografia, Valentin e Javier hanno continuato a discutere a pranzo e i toni del ballerino di latino americano si sono accesi, superando ogni limite.

“ Non devi essere gay per ballare questo stile. È un ragionamento stupido ”, gli ha fatto notare Javier. Ma Valentin non ha ascoltato ragioni. “ A parte che tu sei stupido. Quando facevi questi movimenti sembravi un gay – ha iniziato ad offenderlo Dumitru - . Tu anche quando parli sembri gay. Al di là di questa danza, sei un po’ gay! ”.

La replica di Javieri, però, ha scatenato un atteggiamento da vero bullo da parte di Valentin che, alzatosi in piedi, gli ha intimato di smetterla di parlargli in un certo modo, altrimenti si sarebbe dimenticato della presenza delle telecamere.