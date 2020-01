Carlo Conti sporge denuncia per stalking: una donna lo perseguita

Spiacevole inconveniente per Carlo Conti che, negli ultimi tempi, pare sia stato perseguitato da una fan troppo invadente tanto da sentirsi costretto a sporgere denuncia per stalking.

A riportare la notizia è Il Messaggero, che spiega i motivi per i quali il conduttore Rai si sarebbe sentito costretto a chiedere l’intervento delle forze dell’ordine per porre fine ad una vera e propria persecuzione nei suoi confronti. Come si evince, pare che la donna, che è risultata già iscritta nel registro degli indagati per atti persecutori, abbia infastidito in maniera eccessiva Conti inondandogli la sua casella di posta elettronica con messaggi oltraggiosi.

Un’ammiratrice, dunque, che nel tempo si sarebbe rivelata un po’ troppo asfissiante nei confonti del conduttore, tanto da spingerlo a sporgere denuncia per stalking. “ L’esposto è finito nelle mani del sostituto procuratore Francesco Gualtieri – si legge sul quotidiano - . Il magistrato ha delegato le forze dell’ordine affinché risalgano al mittente delle numerose email oltraggiose inviate a Carlo Conti ”. Ad oggi, però, pare che la questione sia a buon punto. Gli inquirenti hanno già acquisito una serie di elementi che avrebbero permesso di identificare la stalker: pare, dunque, si tratti di una donna che è stata già iscritta nel registro degli indagati con l’accusa di aver commesso atti persecutori.

Carlo Conti, dunque, va ad aggiungersi alla schiera di personaggi noti che hanno ricevuto molestie da parte dei fan. Insieme a lui, ci sono anche Sabrina Ferilli, che ha sporto denuncia contro un suo fan, un 60enne, che ha iniziato a perseguitarla incutendole paura; Barbara De Rossi, stalkerizzata dall’ex Anthony Manfredonia; Michelle Hunziker, che per lungo tempo è stata costretta a ricevere foto di nudi femminili e di coltelli; Elisabetta Canalis, ma anche uomini come Francesco Facchinetti e Flavio Insinna. Anche quest’ultimo, come il collega Conti, ha subito per anni la persecuzione di una fan poi denunciata per stalking.