Carlo Conti torna a giocare con i vip a chi indovina tutte le "top 10"

Una sera dello scorso giugno Carlo Conti rientra a casa da una cena con amici, e trova suo figlio, con i figli degli amici, che guardano alla tv Top Dieci. «Beh: ci siamo fermati a seguirlo anche noi adulti. Perfino io, che l'avevo condotto! Questo programma attira davvero spettatori di tutte le età». Nato come ripiego durante la carestia produttiva del lockdown di un anno fa, il family game di Raiuno (tratto da un format norvegese) «ha avuto un successo tale che potrebbe diventare addirittura un classico, come I migliori anni o Tale e Quale», profetizza il direttore di rete, Coletta. Purchè alla sua guida ci sia sempre il gran Cerimoniere della Nostalgia di Raiuno. «Mi diverto moltissimo a farlo conferma lui, soddisfatto- e proprio perché riunisce sul divano davanti alla tv tutta la famiglia». Eccolo allora, Top Dieci, tornare da venerdì 23 con rinnovate ambizioni e qualche novità (grazie a più miti restrizioni anti-Covid: diciotto spettatori e alcuni modelli-ballerini), ma sempre con lo stesso schema: due squadre di personaggi noti -i primi saranno Christian De Sica, Nancy Brilli e Massimo Boldi contrapposti a Loretta Goggi, Paola Minaccioni e Cesare Bocci- che si sfidano ad indovinare i top dieci di classifiche d'ogni epoca o genere, dalle più classiche sulle canzoni alle più curiose sul costume (quali sono i 10 oggetti più rubati negli alberghi?). «La prima edizione, con la sua media share del 20 per cento, ci ha incoraggiato ad ampliare gli argomenti da trattare, tramite sondaggi -racconta Conti- Alcuni li ho suggeriti io. Quali sono i 10 regali che gli uomini fanno alle loro donne? Quali le 10 cose che le donne meno sopportano negli uomini?».

In realtà, ancora una volta, il gioco sarà solo un pretesto per inanelare i ricordi personali di sfidanti ed ospiti: «Così alla prima puntata con Giorgia giocheremo sulla classifica dei suoi 5 successi più venduti, e con Rita Pavone sui 5 suoi brani più amati all'estero. Talvolta poi, dalle classifiche delle hit musicali, potrà spuntare a sorpresa il cantante originale, per interpretare dal vivo il brano citato». Così abilmente evocata nei suoi ospiti, la nostalgia non sembra fare particolarmente presa sul padrone di casa. «Se mi chiedete quale decennio rimanga per me indimenticabile, citerò per motivi professionali il 1975-1985. Quello cioè durante il quale passai dal mestiere di DJ nelle radio private al primo contratto con la Rai, per il mio debutto in Discoring . Ma dal punto di vista personale il migliore è proprio quello che stiamo vivendo. Perché ha visto nascere la mia famiglia. Tanta fiducia in Top Dieci sembra però contraddetta dallo spostamento dello show dal sabato, dov'era stato inizalmente annunciato, all'originale venerdì. Inevitabile ritirata davanti all'imbattibile De Filippi di Amici? «Nessuna ritirata replica il direttore Coletta- Solo motivi di opportunità economica. Il budget a disposizione di Raiuno non consente show di qualità sia al venerdì che al sabato. E allora per il sabato sera abbiamo ripiegato sulla replica della serie Sotto Copertura».