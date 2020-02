Carolyn Smith spiega perché indossa la mascherina: "Sono una pazienta oncologica"

Il Coronavirus ha investito diversi Paesi nel mondo e ad oggi nel solo Bel Paese si contano all'incirca 230 contagi e sette morti. E le ultime notizie legate all'emergenza sanitaria del Covid-19 hanno colpito nel profondo la gente comune così come i personaggi famosi, tra cui Carolyn Smith. La giudice storica di Ballando con le stelle, originaria di Glasgow, è apparsa in una foto condivisa sui social, che la immortala alle prese con la spesa in un negozio di alimentari, a Padova. E, nell'immagine in questione, il noto volto Rai mostra la mascherina, indossata per proteggersi dal rischio di contrarre un'infezione da Coronavirus. O almeno, questo è stando a quanto la diretta interessata ha rivelato ai suoi fedeli sostenitori.

"I am smiling behind the mask -si legge nella descrizione della nuova foto postata sul profilo Instagram della coreografa e insegnante di ballo-. Io sto sorridendo dietro la maschera. #padova #carolynsmith #furryfriends #thinkpositive".

A margine dell'immagine in questione, c'è chi, tuttavia, ha scritto al volto Rai che la mascherina non servirebbe a molto. E la risposta della Smith non si è fatta attendere. “Io non ho scelta -ha fatto sapere la giudice storica di Ballando con le stelle-. Sono una paziente oncologica, il mio sistema immunitario è basso. Devo proteggermi come posso con quello che ho”. Sotto la sua ultima foto, si leggono, peró, anche consigli. "Ciao carolynsmit5, cerca di uscire il meno possibile. Forse è il sistema migliore per non incorrere in conseguenze brutte abbi cura di te".

Carolyn Smith contro le fake news