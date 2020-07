Un cartone per i bimbi con la magia del circo

Il proverbio dice che non c'è due senza tre e dopo che Onward, la pellicola prodotta da Disney Pixar, è stata posticipata causa pandemia per due volte, «fusse che fusse la vorta bbona?» si sono chiesti i gestori dei cinema, fino ad ora penalizzati dai film proiettati dopo la riapertura. L'annuncio che il primo vero blockbuster post Covid sarebbe uscito il 22 luglio aveva fatto stilare anche un comunicato celebrativo: «La scelta di prediligere la sala come luogo ideale per la propria fruizione - ha sottolineato l'Anec (Associazione nazionale esercenti cinema) - rappresenta un segnale estremamente positivo per tutto l'esercizio». In effetti, a differenza delle altre case di distribuzione, l'idea Disney di non passare prima tramite Vod per un titolo che sicuramente avrebbe incassato bene con i noleggi era un buon segnale. Un «noi ci crediamo» che doveva essere confortato dai fatti. Invece, ecco il terzo rinvio. I dati delle riaperture delle sale, evidentemente, non hanno convinto la casa di Topolino che, fatti due conti, per il momento ci ha ripensato. Meno male che i genitori potranno contare, da casa, su un altro cartone che, molto meno strombazzato, merita la giusta attenzione. Si tratta di Animal Crackers, novità in arrivo domani su Netflix che ha una prerogativa non scontata: è un film d'animazione a misura di bambini. Dovrebbe essere sempre così, ma basta vedere le ultime produzioni per rendersi conto di come le case imbastiscano trame schiacciando più l'occhio ai genitori al seguito che ai bimbi. Il film racconta le vicende di una famiglia che eredita un circo inusuale. Come fanno tigri, gorilla, leoni a compiere acrobazie pazzesche? Il segreto è in una scatola magica che racchiude biscotti a forma di animali: mangiandoli ci si trasforma nell'animale raffigurato. Ma uno zio vuole mettere le mani sul contenitore. Un simpatico e gradevole cartone, pronto da tre anni e finalmente distribuito. Tanti i temi: il coraggio di cambiare vita, il valore della famiglia (allargata), la riscoperta del circo.