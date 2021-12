Dopo La Casa di Carta? Su Netflix arriva una serie su "Berlino"

Il prossimo tre dicembre si chiude un capitolo molto importante per la serialità contemporanea. Sul catalogo italiano di Netflix e lì dove il servizio è attivo arriveranno gli episodi – gli ultimi 5 – della stagione finale de La Casa di Carta. La serie spagnola che ha fatto conoscere la cultura europea nel resto del mondo si appresta a salutare il suo pubblico fedele, promettendo una conclusione equa per i protagonisti della celebre serie tv. Neanche il tempo di dire addio a Il Professore e tutta la banda che si pensa già a cosa succederà dopo l’ultimo episodio de La Casa di Carta. È nella notte di martedì 30 novembre che sui profili social ufficiali della serie che viene condivisa un’importante notizia che subito ha fatto il giro del web. Per il 2023, sempre su Netflix, è prevista la realizzazione di uno spin-off, di una serie cugina su uno dei personaggi più amati dal pubblico. Dopo La Casa di Carta arriverà la serie su Berlino.

Fino a questo momento sono pochissime le informazione in merito. Oltre all’annuncio ufficiale non è trapelata nessun’altra indiscrezione in merito. Sappiamo solo che la serie è prevista tra due anni e che il personaggio di Berlino, interpretato da Pedro Alonso, sarà ancora l’iconico protagonista. Uno spin-off, però, che fin da ora parte con molti dubbi e poche certezze. Sappiamo che il personaggio è morto alla fine della seconda parte de La Casa Di Carta, ma è rimasto una presenza fissa anche negli episodi successivi perché è apparso in diversi flashback (tra cui uno è stato girato anche in Italia).

Se sarà un sequel o un prequel non è dato saperlo. Una cosa è certa: dagli autori della celebre serie tv possiamo aspettarci di tutto anche una possibile (anche se fantasiosa) resurrezione di Berlino. L’attore che all’anagrafe è conosciuto con il nome di Pedro Gonzalez Alonso, con la serie spagnola di Alex Pina ha trovato un grande successo anche se ha avuto tante parti in altri sceneggiati, come in Grand Hotel che è stato trasmesso su Canale 5.

L’annuncio dello spin-off su Berlino è solo il primo delle tante novità che sono collegate a La Casa di Carta. Nel 2022 arriverà anche un remake coreano dello show. Park Hee-Soo che è stato visto nella celebre Squid Game – serie tv disponibile su Netflix e vero fenomeno mediatico del 2021 – sarà il protagonista della nuova versione e vestirà proprio i panni di Berlino.