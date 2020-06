"Devo abbandonare questa chat" Il retroscena su Casalino (e Covid)

La notorietà di Rocco Casalino deriva dalla sua partecipazione alla prima, storica, edizione del Grande Fratello: da lì, la sua carriera è volata portandolo fino in politica, ma i contatti con gli ex inquilini della Casa non si sono mai interrotti, almeno fino all’inizio della pandemia.

A raccontare quali sono, ad oggi, i rapporti tra Rocco Casalino e gli altri personaggi che hanno condiviso con lui l’esperienza nel reality show più famoso della televisione italiana è Lorenzo Battistello, cuoco e anche lui ex concorrente della prima edizione del Grande Fratello.

Tra quest’ultimo e il portavoce e capo dell’ufficio stampa del presidente del Consiglio dei ministri Giuseppe Conte i contatti sono andati avanti nel corso degli ultimi anni grazie ad una chat di gruppo creata dagli altri partecipanti al programma Mediaset. Negli ultimi tempi, però, in seguito alla pandemia e all’emergenza sanitaria, Casalino ha deciso di estromettersi dal gruppo dando agli amici ed ex colleghi una motivazione ben precisa.

“ Casalino era presente nella chat su Whatsapp con i concorrenti del GF1, dove ci scriviamo spesso. Quando è scoppiata la pandemia molto saggiamente ci ha scritto un messaggio per dirci: ragazzi, non posso avere distrazioni in questo periodo, quindi esco dalla chat perché devo rimanere concentrato su una situazione molto importante – ha raccontato Lorenzo Battistello ai microfoni di Radio Cusano Campus - . Io ho seguito la sua prima carriera in tv quando ha iniziato a Tele Lombardia, era molto determinato a far carriera nel mondo del giornalismo e delle comunicazioni ”.

Battistello, che ha condiviso la scelta di Casalino, ha sottolineato come la caparbietà del suo ex coinquilino fosse ben evidente sin dalla sua partecipazione al Gf. “ Conoscendolo, sapevo che da qualche parte sarebbe arrivato – ha aggiunto Lorenzo, che oggi lavora in Spagna ed è in attesa di aprire il suo ristorante - . Non mi aspettavo a questi livelli, ma non sono sorpreso. Se lo merita di più proprio per questo, perché quando hai un’etichetta così commerciale e così denigratoria quando si parla di cose serie, è difficile ”.

Dalle numerose critiche rivolte a Casalino per il tipo di comunicazione fatta in questi periodo accanto al premier Conte, però, Battistello ha scelto di rimanerne lontano. “ Conte ha detto che scegliendo i suoi collaboratori ha scelto i migliori e secondo lui Rocco in quel momento era il migliore, non è stato a guardare il suo passato. Rocco non è il premier, è il portavoce, è chiaro che ha le sue responsabilità, però non penso che abbia fatto errori clamorosi ”, ha voluto far sapere l’ex gieffino.