Caso Epstein, il principe Andrea non collabora con gli investigatori

Il principe Andrea avrebbe rifiutato di collaborare con gli investigatori sul caso del magnate Jeffrey Epstein. Il figlio della regina Elisabetta si è sempre dichiarato disponibile a collaborare nelle indagini, ma sembra che i fatti si discostino dalla realtà. Dagli Stati Uniti è arrivato il monito dell’avvocato americano Geoffrey Berman che ha spiegato, in un’intervista alla Bbc: " Contrariamente all'offerta pubblica di cooperare con la nostra indagine sui complici di Epstein, un'offerta che era pervenuta attraverso un comunicato stampa, il principe Andrea ha ora completamente chiuso la porta ad una cooperazione volontaria e il nostro ufficio sta considerando le sue opzioni ".

Sin dall’arresto del magnate Jeffrey Epstein, accusato di abusi sessuali e pedofilia, il duca di York è finito al centro della vicenda per il rapporto di amicizia con l’imprenditore suicida. Le accuse mosse da Virginia Giuffré (che nei giorni scorsi è stata ospite di Massimo Giletti a "Non è l'Arena" su La7) hanno alimentato i sospetti sul coinvolgimento diretto del figlio della regina Elisabetta nello scandalo sessuale. Il principe Andrea si è sempre dichiarato innocente e pronto a collaborare nelle indagini americane. Le sue parole non hanno però trovato riscontro e la procura di New York ha più volte sollecitato l’esponente reale a farsi interrogare.