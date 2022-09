"Il cast rimane segreto". Esplode la polemica sul Gf Vip

Il Grande fratello vip non è ancora cominciato e già infuria la polemica. Il reality campione di ascolti tornerà in prima serata dal 19 settembre, ma sul cast c'è ancora il massimo riserbo. Già perché, contrariamente a quanto successo nelle passate edizioni dove i concorrenti venivano annunciati sulla copertina settembrina di Tv Sorrisi e Canzoni, quest'anno non ci sarà nessuna anticipazione. E la rabbia dei fan è esplosa sui social network.

I nomi dei concorrenti, che varcheranno la porta rossa della casa di Cinecittà, si conosceranno soltanto durante la prima puntata del programma condotto da Alfonso Signorini e la consueta copertina non ci sarà. Se molti hanno trovato interessante la scelta della produzione di mantenere il mistero, creado attesa attorno alla nuova edizione del Grande fratello vip, altri hanno criticato Signorini per la novità. Soprattutto perché, per tutta l'estate, sul suo profilo Instagram e su quello del reality sono piovuti indizi su indizi che ora tardano a essere svelati.

Un'attesa un po' troppo prolungata, che non piace affatto al pubblico affezionato al Gf, che ha subito polemizzato: " Signorini vuole tenere segreto il cast per cavalcare l'hype o forse perche il cast é horror quest'anno", "Mesi di indovina chi è e poi ... pluf ! Niente copertina con il cast. Mantenuto la promessa ... tutto non sarà come prima e questa è la prima novità. Non ci piace", "Va bene creare l'attesa, però così è un po' troppo" . Secondo qualcuno la scelta sarebbe stata dettata dal fatto, che il cast non sarebbe così interessante e qualcuno ha ironizzato: " Non dicono chi sono i vip perché in realtà è Nip" .

Per il momento di certo ci sono solo i nomi di coloro che affiancheranno Signorini in questa nuova avventura. Sonia Bruganelli e Orietta Berti come opinioniste e Soleil Sorge e Pierpaolo Pretelli come conduttori del format web Gf Vip Party. L'unico nome ufficializzato un mese fa rimane quello di Giovanni Ciacci. Per i restanti vipponi bisognerà aspettare ancora due settimane o affidarsi ai rumor che vorrebbero Antonino Spinalbanese, Pamela Prati e Wilma Goich tra i possibili nuovi gieffini.