Spinalbese al GF vip, Belen lo gela: "Se parli di me in tv ti denuncio"

La settima edizione del reality di Canale 5 partirà a settembre, ma la macchina organizzativa è già in moto da settimane. I nomi delle opinioniste sono già stati resi noti (la riconfermata Sonia Bruganelli e la new entry Orietta Berti) mentre quelli dei "vipponi" che entreranno nella Casa sono ancora top secret. Secondo le ultime indiscrezioni, però, Antonino Spinalbese sarebbe già stato scritturato da Alfonso Signorini.

Un vero colpaccio se la notizia si rivelasse vera. Portare nella casa del Grande fratello vip l'ex compagno di Belen Rodriguez, con il quale l'argentina ha avuto la secondogenita Luna Marie, consentirebbe al reality di creare dinamiche interessanti all'interno della Casa vista la notorietà della sua ex. Ma la notizia del possibile ingresso dell'hair stylist al Gf Vip, però, avrebbe messo in agitazione Belen che, secondo voci insistenti, avrebbe intimato all'ex di tacere sulla loro storia d'amore.

Anzi. Secondo quanto riferito dall'opinionista e blogger Alessandro Rosica, attraverso la sua pagina Instagram Investigatore Social, Belen Rodriguez avrebbe addirittura imposto un veto a Spinalbese. " Se vai, non ti azzardare a parlare di me o di mia figlia o ti denuncio ", avrebbe detto la showgirl che dopo l'addio a Spinalbese è tornata tra le braccia del suo ex marito Stefano De Martino. L'argentina sarebbe pronta a difendersi legalmente qualora il suo ex compagno rivelasse in televisione dettagli o aneddoti legati alla loro storia d'amore.

Da quando Spinalbese e Belen si sono lasciati, il 27enne spezzino ha rilasciato diverse interviste e è stato ospite di alcuni programmi televisivi, ma non ha mai parlato della sua relazione con la showgirl né tanto meno dei motivi che li hanno portati a lasciarsi. Al Grande fratello vip, con le telecamere puntate addosso costantemente, però, Antonino potrebbe rivelare più di quanto ci si aspetti e forse proprio per questo la Rodriguez avrebbe messo le mani avanti. Per Spinalbese sarà ben più difficile non menzionare la figlia Luna Marie. In più occasioni l'ex di Belen ha dichiarato di provare un amore smisurato per la bambina, che è stata la sua forza quando ha scoperto di avere una malattia autoimmune al pancreas pochi mesi fa. E mentre si attendono conferme sulla sua partecipazione o meno al reality di Alfonso Signorini, un'altra Rodriguez sarebbe pronta a varcare la soglia della porta rossa, la rapper spagnola Chadia Rodriguez. E chissà che tra i due non scoppi la scintilla.