"La casa è di Fabrizio Frizzi", "Lui non c'è più": imbarazzo dalla Balivo

Lo scorso giovedì 5 marzo è stata trasmessa la nuova puntata di Vieni da me, format condotto da Caterina Balivo su Rai 1. E il nuovo appuntamento tv in questione è stato segnato dall'assenza del pubblico in studio. Questo per una scelta maturata dalla produzione del programma Rai, al fine di prevenire il rischio dell'insorgenza di nuovi contagi da Coronavirus.

La conduttrice, apparsa in splendida forma in puntata, ha introdotto al pubblico il gioco a premi sulle abitazioni misteriose, "A casa di?". E per la Balivo, sono giunte le chiamate di due concorrenti. Alla seconda chiamata, uno spettatore si è presentato al pubblico, per poi diventare protagonista di quella che si è rivelata una gaffe. "Sono Savino da Barletta, io penso che questa casa sia di Fabrizio Frizzi", è così intervenuto in un collegamento telefonico con la trasmissione il secondo concorrente. E le parole di quest'ultimo hanno lasciato di sasso la Balivo, la quale di tutta risposta ha ribattuto all'uomo gelandolo: "Eh... Fabrizio Frizzi non c'è più. Quindi, magari, di sua moglie... Carlotta Frizzi". Il concorrente ha annuito, ma la sua risposta non si è rivelata quella giusta.

Superato il breve momento d'impasse, Caterina Balivo ha chiuso subito l'ultimo collegamento telefonico registratosi in puntata e la trasmissione è, poi, proseguita senza intoppi.

Leo Gassmann ospite a Vieni da me

Nel corso dell'ultima puntata di Vieni da me, si è presentato in studio il vincitore della categoria Giovani (Nuove proposte, ndr) del Festival di Sanremo 2020, Leo Gassmann. Il quale, incalzato dalle domande della Balivo si è raccontato a ruota libera su vita privata e carriera e ha rivelato alcuni retroscena inediti. "' Espugniamo il palco dell'Ariston' era una frase giocosa che dicevo al team di persone che mi ha seguito per tutto il percorso di Sanremo, per dire 'dai, cavolo, andiamo!'. Io non ho mai pensato di poter vincere Sanremo -ha rivelato-. Sapevo che la mia canzone non avesse i canoni della tipica 'canzone radiofonica'. L'avevo scritta mentre mamma faceva la pasta al sugo". Alla settantesima edizione del Festival della Canzone, Gassmann junior - figlio di Alessandro Gassmann e Sabrina Knaflitz- ha presentato il brano Vai bene così, che ha convinto pubblico e critica e che il giovane ha voluto cantare anche nello studio televisivo di Vieni da me.