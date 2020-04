Cecchi Paone contro Antonella Elia: "Guastatrice"

Nel corso dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip, Antonella Elia ha vissuto numerosi alti e bassi: dalla complicità nata con Aristide Malnati, al rapporto altalenante con Antonio Zequila, Adriana Volpe e Licia Nunez, per non parlare delle discussioni con Patrick Pugliese e delle aggressioni fisiche e verbali con Valeria Marini e Fernanda Lessa. Insomma, il suo percorso all’interno della Casa più spiata d’Italia ha davvero diviso l’opinione pubblica.

Un chiaro punto di vista espresso da un telespettatore della quarta edizione del Grande Fratello Vip appare appunto tra le pagine del settimanale Nuovo Tv. Il signore in questione ha infatti scritto a La Posta di Alessandro Cecchi Paone un messaggio molto forte. "Mi auguro che sparisca dagli schermi per un bel pezzo visto che dentro la Casa ha fatto una pessima figura, mostrando un lato di sé che non immaginavo. È lunatica, scontrosa, aggressiva" , questa la sua dura opinione nei confronti di Antonella Elia.

Tuttavia, ad aver creato grande rumore mediatico, è stata la risposta del giornalista Alessandro Cecchi Paone, che ha deciso di rispondere davanti allo sgomento del telespettatore davanti al comportamento della ex concorrente. Il giornalista e divulgatore scientifico, nonché opinionista delle trasmissioni di Canale 5 ha dichiarato che la Elia può piacere o non piacere, ma ormai il suo ruolo è proprio quello che abbiamo visto in tre mesi di reality show. "Lei è la guastatrice in tutti i reality, impegno in cui riesce benissimo" , questa la sua sentenza. Con queste parole Alessandro Cecchi Paone ha forse previsto ciò che probabilmente accadrà in futuro, ossia che il mondo dei media – ed in particolare della televisione – possa continuare ancora a puntare su Antonella Elia proprio per via della sua personalità sopra le righe, che tanto ha fatto e farà discutere. Lui stesso infatti ha sottolineato: "Nonostante sia divisiva e non trovi sempre il favore del pubblico" . Del resto, non si può piacere a tutti.

D’altronde, avendo lui stesso partecipato alla terza edizione del Grande Fratello Vip, Alessandro Cecchi Paone conosce benissimo le dinamiche dei reality televisivi. Eliminato al televoto dopo essere diventato il bersaglio delle critiche da parte degli inquilini della Casa, Cecchi Paone si era comunque detto entusiasta di aver fatto questa esperienza: "Se l’Italia ha un problema è anche a causa della poca cultura e questo vuol dire un pessimo futuro. Io sono felice di aver avuto l’occasione di portare in prima serata la voce di molti scienziati e uomini di cultura che di solito non ce l’hanno" .

Segui già la nuova pagina di gossip de ilGiornale.it?