Ignazio e Cecilia pensano a concepire un figlio

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez hanno scelto di andare via da Milano e di trascorrere la loro quarantena in montagna, nelle tenute di Francesco Moser. Poco distante da Trento, l'ex ciclista è titolare di un'azienda agricola e vitivinicola, dove la sorella di Belen e il suo compagno hanno trovato rifugio e dove, pare, stiano pensando concepire il loro primo bambino. La lorro relazione sembra essere ormai matura e anche loro si dicono pronti a diventare genitori.

La vita in campagna della coppia è diametralmente diversa rispetto a quella svolta a Milano fino a poche settimane fa. La pace di una casa immersa nella natura è la dimensione ideale per rigenerarsi e riflettere. " La mia vita con Ignazio è cambiata e stare qui nel suo mondo, con la sua famiglia, mi piace. Abbiamo fermato il tempo, mi occupo della cucina, lavo, stiro, sono bravissima a fare il pollo con le patate al forno e mi sto specializzando nei risotti ", dice non senza una punta di orgoglio Cecilia. Per Ignazio, questo è stato un vero ritorno alle origini: " Mi mancava molto questo tipo di vita (ha appena finito di tagliare la legna, ndr). A Milano, se non fatturi più del giorno prima, non sei contento mentre in campagna è tutto più vero. Non rinnego la mia vita di città ma mi piacerebbe conservare un equilibrio tra le due dimensioni. "

La dimensione rurale nella quale sono immersi Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser è quella ideale per pensare di metter su famiglia e i due non negano questa possibilità in un futuro prossimo, non troppo lontano. " Non ho mai nascosto il desiderio di diventare mamma giovane, adesso sono meno giovane ma ho trovato la persona per la vita, non sono mai stata così certa di questo. Mi piacerebbe che mio figlio crescesse qui, in campagna, perché vedo come crescono felici i nipoti di Ignazio e come è felice Santiago quando è qui ", ha ammesso Cecilia e le ha fatto eco anche Ignazio, che anche se non c'è una data per iniziare a mettere le basi, ha confermato che il pensiero c'è ed è concreto. Non quello del matrimonio, però, che per i due non è al momento una priorità.

Immancabile la domanda su Andrea Damante e Giulia De Lellis, visto che il dj è uno dei più cari amici di Ignazio Moser e lei è l'ormai ex fidanzata dell'ex cognato di Cecilia Rodriguez. Ildiglio del ciclista si dice felice per il suo amico e si augura che questa sia la volta buona con l'influencer, visto che si tratta del secondo ritorno di fiamma tra i due. Anche per la coppia formata da Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez il futuro è incerto, non tanto per la tenuta del loro amore, che sembra inossidabile, per quella dei loro progetti a causa del coronavirus, a parte quello di una famiglia che sembra pronto per essere avviato.