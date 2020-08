L'ombra di "corna" anche su Cecilia? Con chi è stato beccato Moser...

È un'estate all'insegna delle pene d'amore per le sorelle Rodriguez. Mentre il fratello Jeremias sembra aver ritrovato l'amore tra le braccia dell'assistente di volo Deborah Togni, Belen e Cecilia Rodriguez si consolano a vicenda. Le sorelle stanno infatti vivendo un'estate anomala in piena crisi sentimentale. Da una parte Belen ha preso definitivamente le distanze (oppure no?) dal marito Stefano De Martino dopo il presunto flirt con Alessia Marcuzzi. Dall'altra Cecilia è in piena crisi con il compagno Ignazio Moser e poco importa che nelle ultime ore si sia parlato di un riavvicinamento tra i due. Il settimanale Oggi ha pizzicato l'ex gieffino in dolce compagnia al termine di una serata di divertimento a Porto Cervo.

Quelle che fino a pochi giorni fa sembravano solo vocidi corridoio oggi sembrano essersi concretizzate. La crisi tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser c'è ed è reale. Nonostante la smentita della rivista Chi, secondo la quale la coppia si sarebbe riappacificata poco prima della partenza per le vacanze in Sardegna, i due avrebbero avuto un violento litigio proprio in terra sarda e di fronte a numerosi testimoni. In seguito a questo episodio Cecilia e Ignazio avrebbero preso le distanze definitivamente, tanto che Moser è stato beccato - nelle scorse ore - in compagnia di una famosa attrice italiana.

La scorsa notte, infatti, Ignazio Moser è stato paparazzato in compagnia dell'attrice Anna Safroncik. La coppia ha trascorso parte della serata all'interno del locale di Flavio Briatore a Porto Cervo, il Billionaire, per poi lasciare la scena e terminare la serata lontano da occhi indiscreti. A testimoniarlo, oltre alle foto esclusive di Oggi, anche i video amatoriali realizzati dai due e pubblicati sui rispettivi profili Instagram ore dopo. " Ieri notte Ignazio ha lasciato il Billionaire in compagnia dell’attrice Anna Safroncik - s i legge su Oggi - con cui sarebbe scoppiata una passione travolgente e scatenata. Solo un fuoco di paglia o l’inizio di un nuovo amore? ".

E pensare che solo pochi mesi fa la più piccola dei Rodriguez aveva confessato sui social di voler metter su famiglia con il ciclista. Nel rispondere a un haters sotto uno dei suoi post su Instagram Cecilia aveva infatti annunciato di voler sposare Moser. L'entrata in scena dell'attrice Anna Safroncik - con la quale Ignazio è stata pizzicato in teneri atteggiamenti dai fotografi- sembra complicare i piani dell'argentina. Che ci sia ancora spazio per una riappacificazione e un chiarimento?