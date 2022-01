"Cerco parrocchiani...". La strana richiesta di Checco Zalone a don Tonio

Fervono i preparativi per il Festival di Sanremo. La cittadina ligure da diversi giorni è blindata e gli artisti hanno già raggiunto le loro basi operative insieme agli staff. Domenica sera Amadeus ha annunciato la suddivisione degli artisti per l'esibizione nelle due serate del Festival e sul palco del teatro Ariston fervono i preparativi per la kermesse. Tra gli ospiti di questa edizione figura anche Checco Zalone, attesissimo dal pubblico a casa. Poche le indiscrezioni sulla sua performance, anche se qualche indizio (involontario) è arrivato dalla parrocchia del santissimo Salvatore di Capurso, sua cittadina d'origine.

Stando a quanto si apprende da fonti sanremesi, Checco Zalone non porterà solo un monologo ma anche una canzone scritta per l'occasione, il cui testo è una caricatura dell'attualità italiana. Per il comico barese, il cui vero nome è Luca Medici, questa è la prima prova sul palco del teatro Ariston in occasione del festival di Sanremo. Domenica sera, Checco Zalone ha effettuato le prove della sua esibizione dentro un teatro blindatissimo per impedire che all'esterno trapelassero indiscrezioni.

Tuttavia, in serata è arrivata una prima "soffiata" dall'insospettabile parrocchia del barese. Pare che Checco Zalone abbia telefonato a don Tonio per chiedere aiuto nella realizzazione della sua performance. Le circostanze che hanno portato la parrocchia a fornire qualche dettaglio in più sull'esibizione di Checco Zalone sono molto chiare. Il comico ha telefonato al prete del sui paese natio con la richiesta di fornirgli alcuni parrocchiani per l'esibizione di mercoledì sul palco del teatro Ariston. Il prete ha deciso di assecondare quella bizzarra richiesta e ha pubblicato l'annuncio sul profilo Facebook ufficiale della parrocchia.