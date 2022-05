"Nessun segno di felicità": Charlene svela la verità

La principessa Charlene ha ripreso i suoi impegni pubblici con un ritmo piuttosto intenso. Il 28 e il 29 maggio 2022, come annunciato da settimane, era accanto al principe Alberto per il Gran Premio di Montecarlo. Qualcosa nei suoi modi, però, ha fomentato di nuovo le indiscrezioni su una possibile crisi coniugale.

Charlene al Gran Premio di Formula 1

La bellezza di Sua Altezza Serenissima è tornata a risplendere dopo i mesi bui della malattia. Alle qualificazioni del Gran Premio di Formula 1, il 28 maggio 2022, Charlene si è presentata con un abito a tunica blu con jeans bianchi del brand Akris e ha approfittato dell’occasione per fare un giro tra i paddock con Alberto. Il 29 maggio, invece, ha indossato una jumpsuit celeste di Terrence Bray che lasciava la schiena scoperta con una elegante scollatura a "v", mettendo in risalto il suo fisico perfetto. Insomma Charlene ha conquistato il centro della scena. L’espressione della principessa, poi, era distesa e sorridente. Non sono mancate nemmeno foto, baci e abbracci con i piloti Charles Leclerc e Max Verstappen. Tutto normale, almeno in apparenza.

L’esperta di linguaggio del corpo Judi James, però, non si è lasciata convincere del tutto dal comportamento disinvolto di Charlene e, riferendosi all’evento del 28 maggio, ha detto al Daily Mail: “Senza i loro figli ad assicurare un atteggiamento più tenero e un maggiore contatto fisico, i segnali che arrivano dal linguaggio del corpo di Charlene e Alberto sono abbastanza enigmatici da non [riuscire a] soffocare i pettegolezzi che purtroppo circolano sul loro matrimonio”. La James non ha notato “segni di genuina felicità” sul volto della principessa e ha puntato i riflettori su un dettaglio: “Alberto cammina di fronte a lei” , mentre Charlene blocca qualunque contatto fisico “mettendo tra loro la borsetta”. Nelle foto Alberto si trova alla sinistra di Charlene, ma quest’ultima tiene la handbag proprio con la mano sinistra, quasi a voler frapporre un ostacolo tra sé e il principe. Però Judi James ha anche spiegato: “Sarebbe assolutamente ingiusto aspettarsi che Charlene, con i problemi di salute che ha avuto, ostenti terribili pose [che dimostrino] affiatamento con Alberto solo per il pubblico. Un approccio a piccoli passi è sicuramente preferibile in un momento in cui [la principessa] ha bisogno di supporto e amore e non di essere spinta, forzata a fare le cose”.

Le fragilità della principessa

L’esperta Judi James ha rilevato le incongruenze nel comportamento di Charlene e Alberto II, ma ha anche cercato di dare una spiegazione, suggerendo che la principessa abbia solo bisogno di tempo, di procedere passo dopo passo, secondo il suo ritmo. Del resto le forzature non avrebbero senso e verrebbero immediatamente segnalate, generando altro gossip. Alla Montecarlo Fashion Week, intervistata da Nice Matin, Sua Altezza Serenissima è stata chiara: “[La mia salute] è ancora fragile e io non voglio andare troppo veloce. Il cammino è stato lungo, difficile e molto doloroso...Le mie priorità sono i figli, mio marito, la mia salute”.