Da Charlize Theron a Beyoncé la carica dello streaming estivo

Ci ha salvato dal lockdown, quando il tempo si è prima fermato, poi dilatato, servendoci davanti al divano di casa una lunga serie di sere. Un flusso di storie, volti, colpi di scena e, come no, pure qualche sbadiglio. Per l'appunto, un ininterrotto flusso di (in)coscienza che, senza scomodare James Joyce, abbiamo imparato a conoscere come streaming. Le serie tv l'hanno fatta da padrone, ma i film si sono fatti rispettare.

Scomparsi dalle sale (perché sono le sale a essere «scomparse»), sono riaffiorati in casa nostra, come un fiume carsico pronto a riemergere alla sera, quando le ansie si facevano più insidiose e chissà come sarà il domani. Ora, quel fronte non lo mollano più: i film in streaming sono una nostra abitudine. I canali di genere lo hanno capito e così Netflix, Amazon Prime Video, Chili, Disney+ si sono attrezzati. E ci hanno attrezzato di titoli originali per l'estate. Il primo sfornato allo scoccare di luglio è Sotto il sole di Riccione, racconto nostalgico confezionato dal duo YouNuts! (Antonio Usbergo e Niccolò Celaia, videomaker e produttori con un curriculum nella musica, al servizio di nomi come Jovanotti, Salmo, Marco Mengoni), abile a fare slalom nella sabbia dell'Adriatico tra flirt e problemi di coppia all'interno di un gruppo di ragazzi. Il 10 luglio, sempre su Netflix, è atteso The Old Guard, protagonista la sontuosa Charlize Theron in look scuro e nei panni di una guerriera immortale che difende l'umanità nei secoli (nuovamente dedita all'azione ipercinetica dopo Mad Max Fury Road e Atomic Blonde), al centro di un thriller d'azione con incursioni fantasy tratto dall'omonima graphic novel di Greg Ruck e Leandro Fernandes.

Nel cast non mancano volti noti, come Chiwetel Ejiofor (12 anni schiavo) e il nostro Luca Marinelli. A proposito di Italia, dal 15 luglio la commedia di Stefano Mordini Gli infedeli sfoggia un cast con Valerio Mastandrea, Riccardo Scamarcio e Laura Chiatti: la storia, carrellata di infedeltà assortite, è il remake del francese Les infidèles del 2012. Terminano il luglio di Netflix una produzione originale come The Kissing Booth 2, commedia romantica teen d'oltreoceano disponibile sul canale dal 24 luglio. Disney+ - che ha esordito il 3 luglio col botto con il musical di culto Hamilton, successone di Broadway e West End portato dal palcoscenico al piccolo schermo per l'occasione punta su un titolo forte come Black Is King, visual album basato sulla musica di The Lion King: The Gift, scritto, diretto e prodotto da Beyoncé. Ispirandosi alla storia Disney sul più celebre leone dell'animazione, la popstar 24 volte Grammy racconta una storia di famiglie nere a cavallo del tempo, toccando temi come il razzismo e l'accettazione, e coinvolgendo gli artisti che hanno partecipato all'album, da Childish Gambino a Kendrick Lamar, da Pharrell Williams a Jessie Reyez, fino (naturalmente) al marito Jay-Z. Amazon Prime Video ha aperto luglio con È per il tuo bene, commedia diretta da Rolando Ravello, remake del campione d'incassi spagnolo Es pot tu biro, con un cast di primi nomi del cinema italiano come Marco Giallini, Vincenzo Salemme, Isabella Ferrari, Giuseppe Battiston, Claudia Pandolfi, Valentina Lodovini e Matilde Gioli, protagonisti di tre famiglie che non riescono a gestire senza crisi il fidanzamento delle rispettive figlie.

Titolo che sarebbe dovuto uscire nelle sale in primavera, disponibile su Prime Video dal 23 luglio, è invece The Rhythm Section, dramma (a dire il vero minore) diretto Reed Morano, storia di una donna che cerca vendetta contro i responsabili di un disastro aereo che ha portato alla morte della sua famiglia. Chili offre per luglio una serie di esclusive: brivido e azione sono la ricetta di 47 Metri: Ucaged, sequel di 47 Metri, thriller diretto da Johannes Roberts, disponibile on demand dal 15 luglio, è la storia di quattro ragazze che, nelle acque del Messico al largo dello Yucatan, cercano città sommerse Maya, ma troveranno, prima di tutto, orde di squali affamati.

Due documentari intriganti, sempre su Chili, disponibili rispettivamente dal 14 e 15 luglio, sono Alè di Marzo Zingaretti, narrazione trasversale su un gruppo di arrampicatori non professionisti, e Tizzo Storia di un grande campione, storia autobiografica del Campione dei Pesi Leggeri Emiliano Marsili