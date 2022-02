"Quello mi ha sfan...?": Bugo attacca la Ferilli

Dopo il Ferilligate che si è aperto nel cuore nella notte per il presunto nervosismo della co-conduttrice dell'ultima serata di Sanremo, ecco che il popolo dei social ha un'altra polemica alla quale aggrapparsi. Bugo, cantatore milanese che ha partecipato ai primi due Festival di Amadeus, non ha gradito il monologo di Sabrina Ferilli, in cui viene citato insieme a Morgan per l'ormai ben nota performance del 2020 quando i due sono stati squalificati dalla kermesse. Con un tweet al veleno, il cantante ha attaccato Sabrina Ferilli e ha ricevuto tantissimi attestati di stima da parte dei suoi seguaci.

Ma cos'ha detto Sabrina Ferilli di così grave da far irrigidire Bugo? Durante l'ode ad Amadeus, un momento che l'attrice si è voluta prendere durante la serata per un dialogo col pubblico, più che in un monologo, Sabrina Ferilli ha menzionato proprio quel momento in cui Bugo ha lasciato il palco del teatro Ariston dopo che Morgan aveva completamente rivoluzionato il testo della loro canzone in gara. Il passaggio "incriminato" e non gradito da Bugo è questo: " Il primo, quello del 2020, Ama e Fiorello. 'Na coppia trascinante. In gara c'era Lamborghini, però vinse Diodato perché più toccante. Ma ancora adesso le lacrime mi asciugo, pensando pensando a Morgan che sfancula Bugo ".

Che dici Ferilli!? Fino a 5 minuti prima parlavate di haters, di rispetto e di come le parole possano ferire e poi giochi con le rime e dici che quello mi ha sfanculato? Io me ne sono andato proprio per difendermi da un attacco stile haters, per rispetto di quel palco! #NoHaters — BUGO (@BugattiCristian) February 6, 2022