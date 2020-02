Chef Gordon Ramsay fa infuriare i social. ​"La mia carbonara", ma la ricetta è sbagliata

Gordon Ramsay questa volta l'ha combinata davvero grossa. Il video della sua pasta alla carbonara, pubblicato sui social network, ha scatenato un vero e proprio polverone sul web. Tutta colpa di una ricetta tradizionale della cucina italiana, realizzata - un po' troppo in stile british - nel suo ristorante di Londra "Union Street Café". A contrariare i suoi follower su Twitter, Instagram e Facebook è stato soprattutto il colore arancione della crema di uova, l'abbondanza di quest'ultima e il sospetto che al posto del guanciale il popolare chef televisivo abbia utilizzato il bacon. Senza parlare poi dell'evidente assenza di pecorino romano, come i più attenti hanno sottolineato.

Toccare una ricetta tradizionale della cucina italiana ha sempre i suoi rischi anche per gli chef stellati, ma se la versione viene ritoccata in chiave anglosassone allora apriti cielo e il popolo del web non poteva che ribellarsi: " Ogni romano sta morendo", "This isn’t a carbonara mannaggia a *io. A Gordon vieni a casa mia che te insegno", "A carbonara se fa in un altro modo bello mi dispiace ma l’hai sfanculata proprio", "Puoi essere stellato quanto ti pare... Ma per la carbonara non avrai mai abbastanza stelle.. .". Insomma il web non perdona Gordon Ramsay.