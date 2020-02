Chi è Michael Polansky, il nuovo fidanzato di Lady Gaga

Lady Gaga ufficializza la sua nuova relazione.

Dopo essere stata avvistata al Super Bowl mano nella mano con la sua nuova fiamma, la cantante ha pubblicato su Instagram uno scatto in cui si mostra abbracciata a Michael Polansky, con la didascalia: “ Ci siamo divertiti così tanto a Miami ”. Archiviato il fidanzamento naufragato con l’agente Christian Carino e la relazione con l’ingegnere del suono Dan Horton, Gaga ritorna quindi a innamorarsi.

Ma chi è Polansky? Harper’s Bazaar ne traccia un profilo. Il nuovo amore di Lady Gaga si è laureato nel 2006 ad Harvard, in matematica applicata e informatica. Non stupisce quindi che oggi sia il direttore esecutivo della Parker Foundation - che ha co-creato insieme a Sean Parker, fondatore di aziende tecnologiche come Napster e Facebook. L’organizzazione di Polansky sostiene opere filantropiche nel campo della sanità pubblica globale, delle arti, delle scienze della vita. E l’uomo è membro del Parker Institute for Cancer Immunotherapy, che si occupa di ricerca e lotta ai tumori.

Pare che la coppia sia stata avvistata per la prima volta insieme intorno a Capodanno - anche se Polansky non era stato riconosciuto. Una fonte ha raccontato di averli visti baciare a Las Vegas. Polansky segue Germanotta ovunque lei vada, trascorrono molto tempo in casa e stanno sempre insieme.

Il 2019 è stato quindi un grandissimo anno per Lady Gaga, che ha trovato l’amore dopo aver raggiunto un record non da poco. È stata la prima donna infatti a vincere nello stesso anno e per lo stesso film - “A Star Is Born” - un premio Oscar, un Bafta, un Golden Globe, tre Grammy e ha ricevuto anche un riconoscimento dal Guinness dei Primati per essere stata la prima persona a essere nominata agli Oscar come migliore attrice e per la migliore canzone nella stessa edizione.

Dopo tutte queste premiazioni e la separazione da Carino, a Lady Gaga è stata attribuita una relazione con il collega del film Bradley Cooper, all’epoca fresco di separazione con la modella Irina Shayk. La cantante ha sempre respinto con estrema forza queste insinuazioni: oggi ha ritrovato l’amore e appare molto felice.

