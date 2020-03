Chiara Ferragni a 14 anni: spunta la foto inedita su Instagram

Chiara Ferragni è nostalgica in questi giorni di quarantena e col pensiero va a ritroso, scorrendo le istantanee del suo cammino di vita. Avendo più tempo a disposizione, la regina delle infliuencer ha fatto un tuffo nel suo passato, scovando alcune foto della sua adolescenza. Con l'atmosfera cupa che la circonda a causa del Coronavirus, l’imprenditrice è andata indietro con l'immaginazione, pensando con malinconia alla fase della sua pubertà, quando si affacciava alla vita e faceva sogni a occhi aperti. La Ferragni ha, così, postato su Instagram, come lei è avvezza a fare, delle foto della sua infanzia. La bionda influencer sovente condivide con i suoi milioni di follower degli scatti "amarcord".

La moglie di Fedez ha fatto un gesto d'amore verso i suoi fan, che tanto la ammirano, mostrando su Instagram alcune foto che ha trovato nel cassetto dei ricordi, risalenti al periodo in cui anelava a diventare una modella. lLe immagini della Ferragni giovanissima hanno sorpreso i suoi seguaci nel notare il confronto tra la Chiara adolescente e quella adulta, che si sono riversati a invadere il post di molti like e commenti benevoli. Nelle ultime ore, la Ferragni ha postato un immagine che la ritrae a 14 anni: i tratti somatici sono identici, e la bellezza magnetica è la stessa. Poi, la fashion blogger si è spinta oltre. Ha pubblicato sul suo profilo Instagram un intero book fotografico, a firma di mamma Marina Di Guardo, che ripercorre le tappe della sua prima giovinezza.

La famosa influencer all'eta di 14 anni

L'intreprendente Chiara Ferragni è tornata indietro nel tempo con il rinvenimento di alcune foto nella sua casa che la ritraggono appena adolescente. Uno scatto in particolare lascia esterrefatti: la blogger è una goccia d'acqua alla sua immagine di ragazzina 14enne. Soltanto qualche dettaglio estetico tradisce lo scarto temporale. La Ferragni con tenerezza ha, così, identificato il suo post: " Chiara at 14, photoshoot by mum (Chiara a 14 anni, servizio fotografico di mamma) ". il post mostra due ritratti a confronto della star delle influencer. L'idea nostalgica di Chiara di mettere una accanto all'altra le immagini di lei nell'attualità, a 31 anni, e quella del passato di quando aveva 14 anni è piaciuta ai suoi estimatori. La somiglianza è pazzesca: gli occhi azzurri vividi sono inconfondibili, contorno del viso aggraziato come adesso, e posa da aspirante influencer.

L'unico dettaglio che risalta nella differenza tra le due foto sono i capelli con i boccoli che le ricadono sulle spalle. A corredo dello scatto, Chiara scrive una ddascalia ironica: " Chiara a 14 anni vs Chiara a 31… Chiaramente non avevo idea di come farmi i capelli da adolescente ", apponendo una emoticon che ride beffarda. Con una vena autoironica, la blogger scherza, sbeffeggiando la pettinatura di allora e la sua incapacità nel gestire i suo boccoli stile retrò. Sempre attenti scrutatori, i fan di Chiara Ferragni non si sono fatti sfiuggire un dettaglio che ha richiamato lal loro attenzione, il colore dei suoi capelli. Il colore biondo platino che oggi l’influencer sfoggia non corrisponde affatto alla chioma rosso ramato della giovane Chiara. Ma l'avvenenza non è venuta certo meno crescendo. Il ritratto della Ferragni quattordicenne ha sbalordito i suoi follower, che non si sono risparmiati nel commentare le due foto "amarcord". Alcuni fan le hanno scritto: " Bellissima anche da piccola ", e un altro ha aggiunto: " Sarei impazzito se fossi stato a scuola con te ", oppure: " Che occhi come il mare! ". Un utente più ardito, ha commentato: " Avevi più te**e a 14 anni ", e ancora: " Perché non ti sei lasciata il tuo colore naturale di capelli? ".