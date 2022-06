Chiara Ferragni: "Il 90% della mia vita non lo mostro sui social". Ma ci basta anche quel 10

Con oltre 27 milioni di follower, Chiara Ferragni è uno dei personaggi famosi più seguiti di Instagram. Sulla piattaforma l'influencer condivide una media di tre post al giorno - tra lavoro, famiglia e tempo libero - senza contare le decine di storie pubblicate quotidianamente e le sponsorizzate per i suoi brand e per altri marchi. Insomma, ore su ore di visibilità che in televisione se le sognano. Lei ha dichiarato di non avere mai pensato cosa vuole o non vuole condividere con i suoi follower: " Faccio ciò che sento ". Fare vedere il bello e il brutto della sua vita è una priorità, ma sul "quanto" di sè mostrare sul web la Ferragni assicura che no, quello che vediamo della sua quotidianità sui social è solo (solo) il 10%. " Per quanto online sia più attiva della media, il 90% della mia vita non è condivisa sui social ", ha tenuto a precisare sul Corriere in una recente intervista. Considerando che l'abbiamo vista nel letto in pigiama; mentre fa colazione; mentre si trucca; mentre è in bagno; mentre mangia con e senza Fedez; mentre va al parco con i figli; mentre lavora, mentre fa pilates; mentre tiene meeting; mentre fa aperitivi; mentre guarda la tv coi figli prima della nanna....Sarà, ma a noi i conti non tornano.

A Uomini e donne c'è anche qualcuno che arriva all'altare. Mentre alcune dame fanno fatica a scollarsi dalla sedia dello studio di Cinecittà, una delle ultime protagoniste del programma è convolata a nozze. Si tratta di Isabella Ricci, la dama che nel 2021 ebbe più di uno scontro con Gemma Galgani. Dopo una serie di frequentazioni finite male, Isabella ha accettato il corteggiamento di Fabio (arrivato in trasmissione proprio per lei) e i due hanno trovato subito un feeling importante. A dicembre hanno lasciato Uomini e donne per conoscersi lontano dalle telecamere e si sono trovati così bene insieme da saltare tutti i preliminari e andare direttamente all'altare. La coppia si è sposata civilmente il 28 maggio. Con tanti auguri delle redazione e del pubblico.