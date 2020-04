Chiara Ferragni terrorizzata dall'attrezzo per addominali. I fan: "Abbaia?"

La prima volta che Chiara Ferragni si è messa alla prova con gli addominali a testa in giù non è andata affatto bene: l’imprenditrice digitale è stata colta dal terrore e il video in cui urlava spaventata ha fatto il giro del web facendo sbellicare tutti dalle risate.

Dopo settimane da quel primo tentativo andato male, la Ferragni ci ha riprovato con l’aiuto del marito Fedez, ma il risultato non è stato migliore della prima volta. A testa in giù sull’attrezzo per gli addominali, Chiara ha dimostrato ancora una volta di non essere una grande sportiva. Terrorizzata da quella posizione, ha iniziato ad emettere suoni simili all’abbaiare del cane tanto che, molti follower che hanno commentato con ironia il video postato su Instagram, hanno ammesso di aver pensato in un primo momento che si trattasse del cane Matilda.

Vani sono stati i tentativi di Fedez di tranquillizzare la moglie, lei si è fatta ancora una volta cogliere dalla paura di finire a testa in giù e il momento degli addominali si è trasformato in uno dei più esilaranti di sempre. Il video, condiviso sul suo profilo Instagram, è stato visualizzato da migliaia di utenti che, divertiti, hanno commentato sarcastici le abilità fisiche della Ferragni.

“Chiara che si aggrappa a Fedez come me quando vedo una gioia e ho paura che scappi”, “Io veramente pensavo fosse di un cane il primo verso...”, “Oddio pensavo fosse successo qualcosa alla Mati”, hanno iniziato a scrivere alcuni follower di Chiara, mentre qualcun altro le ha consigliato di farsi seguire da un vero personal trainer e non dal marito.

Terminato l’allenamento con Fedez, poi, la Ferragni è riapparsa sui social spiegando che un certo tipo di attività è davvero troppo per lei. “ Sono morta dopo l’allenamento di Fede che era ‘too much’ per me – ha esordito lei su Instagram - .Ho guardato l’ultimo video e, non so perché, faccio un rumore da cagnolino ”.

Incurante di ciò che il popolo della rete avrebbe potuto pensare di lei, quindi, Chiara Ferragni ha deciso ancora una volta di mostrarsi in tutta la sua naturalezza regalando sorrisi e divertimento durante la quarantena.