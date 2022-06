"Chiara Ferragni co-conduttrice di Sanremo". Annuncio a sorpresa di Amadeus

Dopo anni di corteggiamento, di indiscrezioni poi smentite e di fake news, l'edizione che verrà del festival di Sanremo sarà quella di Chiara Ferragni. A confermare l'accordo con l'influencer numero uno in Italia, tra le più seguite al mondo, è stato lo stesso Amadeus durante l'edizione delle 20 del Tg1. Non c'erano elementi che lasciassero presagire la svolta dopo anni di rifiuti da parte di Chiara Ferragni ma, evidentemente, stavolta il conduttore è stato persuasivo al punto giusto.

" Sarà Chiara Ferragni, la più grande imprenditrice digitale del Paese, ad aprire e chiudere sul palco dell'Ariston il Festival di Sanremo. Sarà lei la co-conduttrice della manifestazione il 7 e l'11 febbraio 2023 ", ha annunciato trionfante Amadeus, che nei giorni scorsi ha reso ufficiale il regolamento della kermesse. La riconferma per il terzo (e quarto) anno di Amadeus da parte del direttore Stefano Coletta già a marzo, evento raro nel complicato scacchiere del parterre del festival di Sanremo, ha permesso ad Amadeus di muoversi con largo anticipo per iniziare a preparare e organizzare il Festival del 2023.

" Ho ricevuto il mandato a marzo dal direttore Coletta e dall'amministratore delegato Fuorte, quindi ho avuto modo di lavorare già al Festival. Regolamento già realizzato, ho cominciato ad ascoltare le canzoni sia dei giovani, sia dei big e fare già un primo annuncio il 20 giugno relativo alla co-conduzione di Chiara Ferragni. Anzi comincia già da oggi, ufficialmente, il gemellaggio Sanremo- Tg1 ", ha detto il direttore artistico. Si preannuncia una marcia verso Sanremo molto intensa nei prossimi mesi, con incursioni frequenti di Amadeus nel corso dell'edizione del telegiornale più seguita della giornata.

Con Chiara Ferragni in veste di co-conduttrice, appare improbabile che suo marito Fedez possa partecipare al festival di Sanremo come concorrente. Amadeus non ha ovviamente ancora rivelato quali saranno i cantanti in gara ma questa opzione è già possibile scartarla. Tuttavia, appare più che plausibile che il rapper salga comunque sul palco del teatro Ariston di Sanremo, magari in veste di super ospite. Solo il tempo potrà dare risposte e nel frattempo i fan della coppia sono già in fibrillazione: c'è chi ha annunciato di essersi già messo alla ricerca dei biglietti per la serata inaugurale e per quella finale del Festival, quella che vedrà protagonista Chiara Ferragni, al suo esordio come conduttrice.