Chiara Ferragni pulisce il divano, suo marito la prende in giro

La quarantena di Fedez e di Chiara Ferragni per il coronavirus è diventata quasi una sitcom. La coppia ha un seguito enorme, che giorno dopo giorno si è appassionata alla loro vita domestica. Immancabile la partecipazione di Leone, forse il più amato della famiglia dei Ferragnez, che ha ormai rubato la scena ai suoi genitori. Con Fedez e Chiara, nel loro attico di Milano c'è anche il papà del rapper, che ha deciso di trascorrere la sua quarantena in compagnia del figlio e della sua famiglia.

Ormai, l'influencer e suo marito (come tutti gli italiani) sono chiusi in casa da 20 giorni. Hanno avviato il format delle dirette dai balconi, le cui dirette Instagram raggiungono punte di oltre 100.000 utenti collegati in contemporanea e spesso mostrano la quotidianità domestica della loro famiglia, tra relax e giochi con il piccolo Leone. Per trascorrere il tempo, però, Chiara Ferragni ha deciso di dedicarsi ad attività che solitamente non effettua. Le tipiche faccende domestiche, comprese le attività ai fornelli, non sono certo qualcosa che la moglie di Fedez fa quotidianamente, come da lei stessa dichiarato. Solo qualche mese fa è diventato virale il video di Chiara Ferragni in cui la ragazza ammette di non voler stirare. " Io non stiro niente ", è stato per lungo tempo un tormentone social e adesso i fan più accaniti dell'influencer temono che la moglie di Fedez possa tradire questo suo diktat.

In questi giorni di quarantena, infatti, non sono mancate le occasioni durante le quali Chiara Ferragni si è mostrata in cucina, alle prese con la preparazione di un pranzo e addiritura di una torta. Solo pochi giorni fa è stato il compleanno di Leone e i Ferragnez hanno festeggiato i due anni dell'erede senza una grande festa e senza amici, come decreto impone. Con le pasticcerie chiuse e senza la possibilità di ordinare una torta, Chiara Ferragni ha realizzato una crostata con le sue mani. L'aspetto non era eccellente ma pare fosse molto buona, niente male per essere un primo tentativo. Tuttavia, nelle ultime ore Chiara Ferragni ha fatto anche di puiù e, inforcato un panno e uno spruzzino, ha pulito il grande divano del salone. La scena, così inusuale, ha stupito tutti, in primis Fedez, che ha quindi deciso di prendere bonariamente in giro sua moglie.

Chiara Ferragni si è sempre distinta per avere un grande senso dell'umorismo e per essere molto autoironica, quindi è stata al gioco e ha condiviso un video ironico montato da suo marito sul suo profilo Instagram. Tantissimi i commenti arrivati all'influencer, moltissimi i complimenti e molto poche le critiche, anche se non è mancato chi la accusa di essere una fannullona. Ma tra quasi 12.000 commenti, qualche critica non può che essere un segnale di elevato gradimento.