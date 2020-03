Chiara Ferragni trasforma il gatto di City Life in una star

Non solo impegno e raccolta fondi per Chiara Ferragni e Fedez, ma anche tanta allegria e leggerezza: la coppia è protagonista di molti sipiarietti casalinghi e anche di diverse dirette quotidiane di grande successo. Tra un collegamento con una star e una video chiamata, Chiara è stata catturata dalla presenza di una simpatica gattina che, con aria sorniona e assonnata, li osserva dalla finestra del palazzo di fronte. Il felino è involontariamente diventato protagonista indiscusso delle clip della coppia, ottenendo così un successo incredibile.

L'interessamento di Chiara ha permesso alla gatta di diventare un personaggio pubblico e, così, la proprietaria si è spinta fino all'apertura di un profilo social: un evento che ha consentito al felino di guadaganare più di 62.000 follower. Un po' socialite e un po' annoiata, Tabata - questo il suo nome - è una simpatica micetta che si gode gli agi di una vita nel complesso di CityLife, lo stesso dove vivono i Ferragnez.

Ogni giorno alle ore diciotto si accuccia sorniona sul muretto della finestra di casa, riparata ovviamente dal vetro, per godersi gli ultimi raggi del tramonto meneghino. E questa sua presenza casuale è finita più volte nelle dirette che i Ferragnez organizzano quotidianamente allo stesso orario, catapultando così Tabata nelle chiacchierate quotidiane con il VIP di turno. Elegante e forse un po' annoiata, la simpatica gattina è diventata rapidamente una figura nota: questo scambio interattivo da finestra a finestra le ha permesso di catturare l'attenzione dei media.

Nel suo profilo social la piccola è immortalata mentre sonnecchia al fianco della sua sorellina canina, Moka, oppure mentre sbadiglia all'obiettivo o, ancora, mentre si stiracchia mollemente sul divano. Tabata ha approfittato del social network per fare gli auguri di compleanno al piccolo Leone, che solo ieri ha compiuto due anni: un messaggio che ha ricevuto un like anche da parte della stessa Ferragni.

La quarantena improvvisa imposta dal temibile coronavirus ha modificato le abitudini del quotidiano, spingendo verso nuove regole e nuove tipologie di socializzazione, anche da palazzo a palazzo. Chiara e Fedez si sono resi protagonisti di una fortunatissima raccolta fondi, che in brevissimo tempo ha raggiunto la cifra incredibile di 4 milioni di euro: una gara di solidarietà che ha permesso la costruzione del nuovo reparto di terapia intensiva, costruito in tempi record per l'ospedale San Raffaele di Milano (all’interno delle tensostrutture sportive dell’Università Vita-Salute San Raffaele) e che oggi verrà collaudato.

