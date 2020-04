La Martani se la prende con la Ferragni: "Quanti animali uccisi per le tue ciabatte"

La fashion blogger più famosa in assoluto, Chiara Ferragni, è la regina incontrastata dei social e i fan sono avvezzi alle sue stravaganze sul web. Negli ultmi scatti su Instagram è apparsa in tenuta casalinga ma con un tocco chic: ai suoi piedi principeschi ecco spuntare un paio di vistose pantofole di pelo. Anche stavolta The Blonde Salad è finita al centro del mirino degli hater per via delle sue provocazioni social. Ma una voce in particolare si è elevata più delle altre per mettere sotto accusa l'influencer di Cremona. Cosa avrà mai commesso la Ferragni che ha urtato la sensibilità del popolo web? Come tutti gli italiani anche Chiara Ferragni è in stato di quarantena nella sua casa assieme alla sua famigliola.

E come da consuetudine la moglie di Fedez ha condiviso momenti di vita casalinga con i suoi fan. Scrutando le foto private della bionda web influencer molti non hanno potuto non notare un dettaglio alquanto appariscente. A finire nel mirino degli hater sono le sue pantofole di pregiata manifattura, in pelliccia di visone, firmate da un noto brand. L'accessorio luxury della Ferragni ha destato un vespaio di critiche e sollevato la polemica sul web. A fare da capofila alla battaglia social contro Chiara Ferragni, l'animalista e vegana vip, ora in auge, Daniela Martani, balzata di recente agli onori della cronaca.

Chiara Ferragni sotto accusa: l'animalista Daniela Martani non perdona

Chiara Ferragni e Fedez si sono schierati in prima fila per combattere il coronavirus, e la bionda influencer non ha perso occasione per lanciare moniti sul suo profilo social invitando i fan a restare a casa. Nei vari scatti postati, la Ferragni ha mostrato flash della sua quotidianità, intenta a fare le pulizie, sovente, sfoggiando pigiama e pantofole extra lusso. A spiccare in tutti i post della star dei social sono le magnifiche ciabatte che la Ferragni esibisce con orgoglio. Ebbene, le costose pantofole in pregiata pelliccia di visone hanno fatto scattare sul web un vero e proprio toto prezzi. Quanto costa davvero l'accessorio extra chic? A rivelare particolari piccanti sul dettaglio social è l'acerrima nemica storica dei Feragnez, nientedimeno che l'ex gieffina Daniela Martani, oggi, fervente attivista del mondo animalista e fautrice della dieta vegana.

La fashion blogger è finita nel mirino della Martani che ospite a La Zanzara di Giuseppe Cruciani ha lanciato frecciatine e attacchi al vetriolo contro il rapper e consorte. Ai microfini del noto programma radiofonico l'ex concorrente del Grande Fratello ha esternato invettive e aperto la sua arringa animalista contro Chiara Ferragni e il suo stile di vita dispendioso, includendo nella querelle anche Fedez e la loro recente opera di beneficenza: " Vogliono fare i buonisti dell’ultima ora. Per colpa loro andranno ammazzati milioni e milioni di animali. Per diventare le ciabatte della Ferragni. Le pantofole in visone che indossa la Ferragni sono roba vergognosa e diciamolo a tutta l’Italia. Roba vergognosa, vergognosa ".