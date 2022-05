Chiara Nasti sbotta dopo il party all'Olimpico: "Disprezzate solo perché voi non potete farlo"

Non si placa la polemica scatenatasi dopo la festa organizzata allo stadio Olimpico di Roma da Chiara Nasti e Mattia Zaccagni. La coppia ha affittato il complesso per un party nel quale è stato rivelato il sesso del bambino, che l'influencer e il calciatore attendono per fine anno. Ma l'idea non è piaciuta a tutti e sul web sono fioccate le critiche. A queste ultime, però, la 24enne di Napoli ha deciso di rispondere sui social network e i toni si sono subito accesi.

Attraverso il suo canale Instagram Chiara Nasti ha commentato la polemica, che l'ha vista protagonista nelle scorse ore e invece di giustificarsi è passata al contrattacco. " La verità è che non avete mai visto una cosa simile... disprezzare perché non potete avere lo stesso vi rende così piccoli che neanche potete immaginare ", ha punzecchiato la Nasti, pubblicando una serie di scatti realizzati durante il gender reveal party, l'ultima moda arrivata direttamente dagli Stati Uniti di festeggiare i futuri genitori svelando a familiari e amici il sesso del bambino.

La Nasti ha puntato il dito contro gli invidiosi e tutti quelli che, normalmente, la mettono nel mirino. Non è infatti la prima volta che l'influencer viene criticata per le scelte che fa. Ma questa volta c'è di mezzo la gravidanza e il compagno Mattia Zaccagni, conosciuto lo scorso anno a Ibiza. E così nelle sue storie Instagram ha proseguito: " Perchè noi non solo abbiamo vissuto un momento super emozionante e speciale (il più bello della nostra vita) ma siamo stati così originali che probabilmente a certa gente non scende giù. Grazie per tutta questa attenzione sempre ".