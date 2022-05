Zaccagni e la Nasti affittano l'Olimpico per svelare il sesso del nascituro. Scoppia la polemica

Il popolo del web lo sa: Chiara Nasti fa sempre discutere. E l'ultimo post condiviso su Instagram, nel quale annuncia di essere in attesa di un maschietto dal compagno Mattia Zaccagni, ne è stata la riprova. L'influencer partenopea e il calciatore sono stati criticati per avere scelto lo stadio Olimpico di Roma per svelare il sesso del bambino che aspettano.

Nelle scorse settimane Chiara Nasti aveva annunciato di essere incinta attraverso i suoi canali social. L'influencer aveva confessato, però, di non conoscere il sesso del nascituro e di volerlo scoprire durante un evento organizzato per l'occasione, seguendo l'ultima tendenza del momento che prende il nome di "gender reveal party".

Per l'annuncio ufficiale la Nasti e il calciatore Mattia Zaccagni hanno scelto il terreno di gioco dove Roma e Lazio disputano le loro partite casalinghe, affittando l'Olimpico per la serata del 18 maggio. Una festa in grande stile con tanto di mascotte raffiguranti un bambino e una bambina, ricevimento nella sala dentro la tribuna Montemario, luci e scenografie a tema. Uno sfarzo che non ha lasciato indifferente il popolo del web che sui social ha ampiamente criticato la coppia.

Il video pubblicato sulla sua pagina Instagram da Chiara Nasti - dove si vede Zaccagni calciare in porta e venire travolto da migliaia di coriandoli azzurri sparati in cielo - è stato inondato di messaggi di affetto, ma anche di parole polemiche: " Humilté soprattutto", "Una pacchianata di livello insomma", "Mammamia che trashata", "Ma che è sta cafonata". E ancora: "Siete ridicoli, si vede che i soldi non li guadagnate con la fatica", "La situazione vi sta sfuggendo di mano, questo è esibizionismo puro ".